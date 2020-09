Kézfertőtlenítőket helyeztek ki a metróban

A nyári luxusjachtozás és a hétszeres helikopterezés után a külügyminiszter ezúttal az újonnan átadott tesztpályán „menőzött”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán jelent meg egy videó, amelynek tanúsága szerint a politikus a Continental veszprémi tesztpályáján beszáll egy Dodge Ram vázára épített V8-as motorral ellátott terepjáróba – sietett gyorsan tájékoztatni a közvéleményt péntek reggel a kormánypárti Mandiner és az Index . Utóbbi lap kiemelte, hogy a videón a sofőrrel folytatott beszélgetésből kiderül, hogy a TEK-esekkel hosszan kellett alkudozni, hogy ezt megengedjék, végül maga Szijjártó Péter is a volán mögé ülhetett, és vezethette az autót. „A videóban azt is látni , hogy a sofőr százról vészfékezik, egy kanyarnál pedig megjegyzi, hogy a TEK-esek biztosan aggódnak egy kicsit” – számolt be minderről részletesen az Index.