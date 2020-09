Videón, ahogy lángok emésztik fel a moldovai Nemzeti Filharmónia épületét

Az akció ideje alatt 123 közösségi oldalon nyitott, hamisított, illetve illegális termékeket árusító felhasználói fiókot és 36 weboldalt azonosítottak.

Egy nemzetközi rendőri akcióban csaknem 28 millió illegális vagy hamisított árucikket, köztük 27 millió arcmaszkot és használatra alkalmatlan, vagy a követelményeknek nem megfelelő orvosi eszközöket foglaltak le az európai uniós tagállamok bűnüldöző hatóságai – közölte pénteken az Europol. Mint azt az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete írta, az elkobzott tárgyak között hamis márkás ruha, cipő, elektronikus eszközök és játékok is vannak. Továbbá mintegy 250 millió forintnak megfelelő készpénzt, több mint 700 ezer eurót is lefoglaltak. Görögországban tíz embert előállítottak és további 37 embert idéztek be Görögország, Olaszország és Portugália igazságügyi hatóságai. A belga, a ciprusi, a görög, az ír, az olasz, a portugál, a román és a spanyol hatóságok bevonásával végrehajtott művelet ideje alatt 123 közösségi oldalon nyitott, hamisított, illetve illegális termékeket árusító felhasználói fiókot és 36 weboldalt azonosítottak. Magyarországon, miként arról a Népszava is beszámolt, nemrég húszezer darab, több mint 17 millió forint értékű, rossz minőségű maszkot vontak ki a forgalomból a pénzügyőrök. Augusztusban pedig több mint százezer rossz minőségű egészségügyi védőfelszerelést és egyéb, hamis terméket találtak az M1-es autópályán, Hegyeshalom közelében egy szlovák kamionban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.