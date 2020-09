Ketten meghaltak és öten megsérültek egy balesetben Városlődnél

Pénteken dél körül történt a baleset, egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.

Ketten súlyosan megsérültek abban a balesetben, amely az M70-es autópályán pénteken, nem sokkal dél előtt történt. Öt kamion és egy furgon ütközött össze. Tóth Evelin, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: a szlovén határ felől Letenye felé vezető oldalon egy kamion nekihajtott az előtte forgalmi okból lassító furgonnak, ezután a járművek még négy másik, várakozó kamionnak is nekicsapódtak. A balesetben a furgonban utazók közül ketten súlyosan megsérültek. A baleset a 16-os kilométer közelében történt. Az MTI helyszíni információi szerint a két irányból is összeroncsolódott furgonban utazó sérültek miatt mentőhelikopter is érkezett. A helyszínelés és a várhatóan hosszan elhúzódó műszaki mentés idejére a Letenye felé vezető oldalon a forgalmi sávokat lezárták.