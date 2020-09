Wladár ismét becsapott a célba

Nincs változás az egyik legeredményesebb olimpiai sportág vezetésében, az elnök lesöpörte ellenzékét.

Wladár Sándor maradt a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke, miután a szervezet tisztújító közgyűlésén a jelöltlistára kerülésnél Moszkva olimpiai bajnokának 134, kihívójának, Petrov Ivánnak pedig 65 támogatója volt, így csak előbbi lehetett jelölt. Petrov ezután arra kérte követőit, szavazzanak az elnökre. Ezt végül 178 igen, egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett megtették. A MÚSZ elnöksége augusztus 26-án döntött a tisztújító közgyűlés megtartásáról, ami annak tükrében kicsit meglepő, egyben váratlan elhatározás volt, hogy a testület mandátuma 2022-ig szólt. Wladár Sándor ezt azzal indokolta, hogy a „jelenlegi rendkívüli helyzetben”, illetve a szövetség előtt álló feladatok „lehető legmagasabb színvonalú menedzselése” érdekében új, hosszú távra szóló felhatalmazást kérnek a tagságtól. A választás eredetileg nem ígért különösebb izgalmat, miután Wladár elnöki érdemei kikezdhetetlenek: a szexuális zaklatások miatt rendszeresen az országos hírfolyamban szereplő sportágat visszaterelte a normális mederbe, ma már elképzelhetetlen, ami korábban többször felkavarta az úszás iránt nem kifejezetten érdeklődő közvéleményt is. Mindezt úgy, hogy vezetői attitűdje élesen szemben állt a korábbi elnök által képviselt stílussal. Ráadásul az eredményességgel sem volt probléma, az úszószövetség azon kevés szakszövetségek egyike, ahol az állami erőforrások pazarló felhasználása ismeretlen.

Ebben a helyzetben nem kis hullámokat kavart a Győri Úszó Sportegyesület vezetőedzőjének bejelentése: Petrov Iván közölte, indul az elnöki posztért: „Nem valaki ellen, hanem valami mellett vagyok, ez pedig a magyar úszósport. Hiszem, hogy a versengés jó dolgokat szülhet. Annyit ígérhetek, hogy aki rám szavaz, az egy év múlva egy jobban működő szövetséget kap majd” – idézte a távirati iroda a 2016 óta utánpótlás szövetségi kapitányként tevékenykedő szakembert, aki arra nem fektetett különösebb hangsúlyt, hogy saját tervezete milyen lényegi elemekben különbözne a most futó programoktól. Wladár Sándor látványosan nem kampányolt maga mellett, ezt megtették mások helyette. Mindennél többet mondott sportági beágyazottságáról, hogy két nappal a választás előtt a szövetség Facebook-oldalán az Olimpiai Bajnokok Testülete egy fényképet és egy rövid szöveget osztott meg. „Mi, mint a magyar úszó Olimpiai Bajnokok Testületének tagjai kiállunk a Magyar Úszó Szövetség jelenlegi elnöke, dr. Wladár Sándor és az általa vezetett MÚSZ-elnökség mellett. Elismerjük a Magyar Úszó Szövetség elmúlt három évi munkáját, az elért eredményeket, az általuk biztosított stabilitást. Kijelentjük, hogy dr. Wladár Sándor a jövőben is élvezi Testületünk feltétlen támogatását” – jelentették meg a szövetség oldalán. Az aláírók névsora lenyűgöző volt: a kiáltványt Darnyi Tamás, Gyurta Dániel, Szabó József, Kovács Ágnes, Risztov Éva, Czene Attila, Rózsa Norbert szignózta. (Ha valami érdekes, az Egerszegi Krisztina sokadik távolmaradása sportága közügyeitől…) De ha ez nem képzett volna elég nyomatékot, akkor még a Magyar Edzők Napja alkalmából a sportág első professzori ranggal kitüntetett szakembere is megszólalt ezen a felületen: „Szeretnénk köszönetet mondani az összes edzőnek, oktatónak, akik nélkül a magyar úszósport nem lehetne a világ élvonalában! Fáradhatatlan munkátok gyümölcse az a rengeteg eredmény, amelyektől hangos a sajtó, illetve az a rengeteg gyermek, aki biztos tudással ugrik be a vízbe! Köszönjük, folytatjuk!” – üzente a szövetségi kapitány, Prof. Dr. Sós Csaba. Ezek után nehéz azt állítani, hogy a sportágban forradalmi helyzet alakult volna ki, de ha mégis, ahhoz forradalmárra is szükség lett volna.