Kibertámadás érte az SZFE honlapját is

A külföldi szerverekről induló túlterheléses hackertámadások jó esetben csak az információkat zárják el, de akár életeket is veszélyeztethetnek.

Támadás érte a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) honlapja, külső vírustámadás okozhatta a leállást – írta a hvg.hu . Az oldal hétfő este 22 óra után vált elérhetetlenné, és csak kedd reggel 9 óra körül állt helyre. Veszprémi Judit, az SZFE kommunikációs vezetője elmondta: honlapjuk üzemeltetője szinte azonnal jelezte a külső vírustámadást, kedd hajnalban már egyszer sikerült helyreállítani az oldalt, de még egy támadás történt, amit reggelre sikerült helyreállítani. Programozóik tovább dolgoznak a támadások elhárításán. A Népszava is beszámolt arról a múlt csütörtöki példátlan léptékű és intenzitású túlterheléses (DDoS) kibertámadásról, amelyet a Magyar Telekom észlelt és hárított el. A több hullámban érkező támadássorozat több külföldi szerveren keresztül érte el Magyarországot, elsősorban Oroszország, Kína és Vietnám irányából. A hackerek célpontjai elsősorban pénzügyi intézmények voltak, de a támadásban érintett volt a Magyar Telekom hálózata, Budapest bizonyos területén egy rövid időre akadozott a szolgáltatás. Másnap a Magyar Hang oldalát is hasonlóképpen járt. Erről a Media1 írt. Egy külföldi szerverről érkező túlterheléses támadás érte az oldalukat. A lap Facebook-oldalán még hétfőn is azt írták: napok óta tart a honlapjuk elleni DDOS-támadás. Folyamatosan dolgoznak az elhárításán, de előfordulhatnak rövidebb időszakok, amikor nem elérhetők. Helyi idő szerint hétfő este az Egyesült Államokban kibertámadás ért 400 kórházat, zsarolóvírusok bénították meg az informatikai rendszereket.