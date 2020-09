Lakáseladási hullám indulhat

Sokan vettek korábban hitelből befektetési céllal lakást, a törlesztőrészleteket pedig a kiadásból származó bevételből fedezték. Ők most a moratórium lejártával eladásra kényszerülhetnek, ami áresést is hozhat.

Lakáseladási hullámot hozhat a hiteltörlesztési moratórium vége, sokan ugyanis kölcsönből, befektetési céllal vették korábban ingatlanukat. A bérleti piac ugyanakkor a turisták hiányában megtorpant, ez pedig eladásra késztetheti ezeket a tulajdonosokat – véli Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Emlékeztetett: az elmúlt két-három évben a lakásvásárlók körülbelül 30 százaléka befektetési céllal, kiadásra vett lakást, egy részük hitelből. Köztük vannak, akikre várhatóan nem vonatkozik majd a hitelmoratórium meghosszabbítása. A jelenlegi információk szerint a gyereket nevelők, a nyugdíjasok, a regisztrált álláskeresők és a közfoglalkoztatottak kaphatnak majd további fél év haladékot a hitelek fizetésére. A kimaradók viszont a járványhatás miatt a lakáseladás mellett dönthetnek. A törlesztőrészleteket ugyanis eddig a „lakáshotelezésből” származó bevételből fizették. A járvány miatt azonban most a töredékére esett a Budapestre látogató turisták száma, így ezen lakások jelentős része üresen áll vagy hosszabb távra adták bérbe. A kiadó lakások hirtelen megnövekedett száma miatt viszont a bérleti díjak 10-15 százalékkal csökkentek március óta – magyarázza Balogh László. Az érintett befektetőknek az általános hitelmoratórium márciusi bevezetése még adott egy kis haladékot. Miután azonban egy részükre nem vonatkozik majd a hosszabbítás, a lakás kiadásából pedig nincs, vagy jóval alacsonyabb a bevétel, inkább eladják ezeket az ingatlanokat – véli a szakértő. A 30 százalékos befektetői célú vásárlással számolva ez az ingatlan.com becslése szerint mintegy 4-5 ezer lakást érinthet a fővárosban. Ez a mennyiség a budapesti adásvételek éves forgalmának 10-12 százalékát teheti ki. Balogh László szerint emellett azok is lépéskényszerbe kerülhetnek, akik az elmúlt 3-4 évben lakástakarékpénztári-konstrukciót is indítottak a hitelből történő befektetési célú lakásvásárlás mellett. Ők az államilag támogatott megtakarítási idő lejárta után a felhalmozott összegből tervezték csökkenteni a lakáshitelből fennmaradó tartozásukat, így mérsékelve a kiadásokat. Balogh László úgy véli: ha sokan döntenek majd az eladás mellett, az olyan hullámot generálhat a belvárosi kerületekben, ami akár a külső kerületekbe kigyűrűzve is alacsonyabb árakat eredményezhet. Az ingatlan.com adatai szerint jelenleg az eladásra kínált budapesti használt lakások esetében a medián négyzetméterár 715 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy meghirdetett lakások felét ennél alacsonyabb, másik felét pedig magasabb áron kínálták. Ez éves összevetésben 1 százalékos emelkedést jelent, lényegében stagnálásnak felel meg. A VII. kerületben - ahol sokan vásároltak befektetési céllal, később turistáknak kiadott lakásokat - 813 ezer forintnál tart az átlagos négyzetméterár, ami viszont már 4 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.