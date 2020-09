Sosem bántottam a magyar embereket - mondja a kormány célkeresztjébe került uniós biztos

A sajtómegjelenések száma alapján a miniszterelnök már nagyhatalom.

Akár a két pénzügyi csomag, a költségvetés és a gazdaságélénkítő program blokádja elképzelhető az Európai Parlament részéről, ha a tagállamok nem veszik figyelembe Strasbourg kívánságait , így azt hogy hathatós jogállami mechanizmus kell. Erről a zöldek egyik képviselője nyilatkozott, aki részt vesz a Tanáccsal zajló egyeztetéseken. A német Andresen emlékeztetett arra, hogy az eddigi javaslatok nem elfogadhatóak a négy nagy frakció számára. A politikus szerint a júliusi EU-csúcson az volt a baj, hogy az állam- és kormányfők túlzottan is a hitelekre, ingyenes támogatásokra összpontosítottak és már nem maradt energiájuk, hogy keresztülvigyék akaratukat a jogállamiság ügyében Orbán és lengyel barátai ellenében. Most viszont az EP-re testálnák a feladatot. Ám az nem szeretne keresztbefeküdni, de azt sem hagyja, hogy palira vegyék. Ugyanakkor a magyar és a lengyel vezetés azzal fenyegetőzik, hogy megakadályozza a hosszú távú büdzsé elfogadását, ha a készülő jogállami mechanizmus akár csak a legcsekélyebb mértékben is veszélyes lenne rájuk nézve. Mindenesetre ha ma az állandó EU-képviselők bizottságában megszavazzák a német javaslatot, akkor a Parlament kénytelen megkezdeni a tárgyalásokat. Közben Berlin már jelezte, hogy alighanem csúszni fog a két pénzügyi tervezet jóváhagyása.

Orbán a győzelem felé halad Európa-ellenes irányvonalával. Most pedig látványosan még utána is rúg Brüsszelnek.



Orbán hátulról gáncsol, mert beterelte az EU-t abba a sarokba, ahová akarta – mutat rá a kommentár . A politikus mindig sokat szokott beszélni, de mostanában annyit nyilatkozik, hogy az ország nem tud hová lenne csodálkozástól. Persze a téma mindig ugyanaz: a fenyegetett keresztény kultúra, a veszélyeztetett nemzet és szuverenitás. De az üzenetek egyre agresszívabbak: ez látszik azon is, hogy követeli Jourová elbocsátását. Lehet, hogy az alelnök talán nem volt elég bölcs, amikor kifogásolta a magyar demokráciát, de azt Budapesten is pontosan tudják, hogy mit gondolnak Brüsszelben arról, amit Orbán művel. De most úgy tesz, mintha megsértődött volna, ám maga azért szívesen oszt ki másokat. Már az EU legfőbb vezetőit is a legkeményebben támadta. Így ami most hadüzenetnek tűnik a részéről, az valójában a fölény kifejeződése. Hiszen beterelte az uniót a megfelelő sarokba. A német javaslat puha, és neki kedvez az EU kezdeményezése is a migrációs politika megújítására.