Újraindul a városligeti csata - Beelőzte a kormány a fővárost

Nem gyengül a járvány, az elhunytak száma 765-re nőtt.

A friss adatok szerint 894 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 26 461 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A hivatalos járványügyi honlap tájékoztatása szerint meghalt 8 beteg, így az elhunytak száma 765 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma most 19 806 fő, 773 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük

54-en vannak lélegeztetőgépen.

A honlap ezúttal is felhívta a figyelmet arra, hogy kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. Az Operatív Törzs döntése nyomán jelenleg 30 óvodában és 6 iskolában van rendkívüli szünet, 130 osztálynál és 4 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet vezettek be a koronavírus-megbetegedések miatt.