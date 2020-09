Elrabolta, majd eszméletlenre verte barátnőjét Csaba, végül hőkamerás drónnal talált rá a rendőrség

Első fokon ráadásul véglegesen eltiltották a járművezetéstől a Dózsa György úti baleset miatt.

Az egyik vádpont szerint M. Richárd 2017-ben Budapesten a Dózsa György úton nagy teljesítményű nyugati rendszámú személyautójával 100 kilométeres sebességnél jóval gyorsabban összeütközött egy szabálytalanul kanyarodó autóval, amelynek két utasa meghalt, vezetője pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben ugyancsak megvádolt másik járművezető felfüggesztett szabadságvesztést kapott. A másik, kisebb súlyú vádpont egy 2015-ben M. Richard és egy kerékpáros között kialakult közlekedési incidenssel kapcsolatos. Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy M. Richárd videózott a baleset alatt. Utóbbi felvételt egy korábbi bírósági tárgyaláson is bemutatták. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség és a vádlottak is fellebbeztek.