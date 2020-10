Sikerült megmérni, mennyi anyag van a világegyetemben

A koronavírus, de általában a kórokozók elleni védekezéshez szükség van szervezetünk erősítésére, immunrendszerünk zavartalan, harmonikus működésére.

Nagy erőkkel zajlik a világban az oltások, illetve a Covid-19 betegség és más súlyos állapotok gyógyítására alkalmas gyógyszerek fejlesztése, de vannak természetes lehetőségek is, amelyekkel sokat tehetünk a betegségek megelőzéséért; olyan állapotba hozhatjuk a szervezetünket, hogy képes legyen a fertőzésekkel szembeni védekezésre. Mintaként szolgálhatnak ehhez olyan ősi, holisztikus - azaz az emberi szervezetet test-elme-lélek megbonthatatlan egységeként kezelő - gyógyító rendszerek, mint a hagyományos kínai- és az indiai eredetű ájurvédikus orvoslás. Mindkettő nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. Ezt szolgálja az alkat szerinti, személyre szabott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a légző-gyakorlatok, relaxáció, meditáció, gyógynövények és különböző masszázsterápiák alkalmazása – mondta Kürti Katalin gyermekgyógyász a Népszavának.

Az immunrendszer bonyolult működésének része a veleszületett, úgynevezett celluláris immunitás, amely felismeri és igyekszik megsemmisíteni a betolakodót. A tanult vagy szerzett, azaz humorális immunitás feladata pedig az antitestek termelése. A kettő közötti kommunikáció és egyensúly fontos része a kórokozók elleni védelemnek. Az egyensúlyuk megtartásához, azaz az immunrendszer harmonikus működésének megőrzéséhez a doktornő több tanácsot is adott.

A méregtelenítés segíti a szervezet megfelelő működését. Ennek legősibb formája a böjt. Kürti Katalin azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a koplalás nem mindenki számára előnyös.

„Felnőtteknél a heti egy gyümölcs- vagy folyadéknap beiktatása még rendben van, de hosszabb böjtbe szakember tanácsa nélkül ne kezdjünk.”

A méregtelenítés folyamatát bő folyadék fogyasztása mellett a máj és a vese működését támogató gyógynövényekkel, valamint máriatövisből, vérehulló fecskefűből, sóskaborbolyából készülő homeopátiás szerekkel is segíthetjük. Egy Magyarországon bányászott humuszból készült – gyógyszertárból vagy gyógynövényboltból beszerezhető –, huminsavat tartalmazó, vitaminokkal és nyomelemekkel dúsított étrend-kiegészítő, illetve az algák, elsősorban a Chlorella nevű zöldalga is jótékony hatású lehet. A nyirokrendszer tisztításához egyebek mellett a keringést segítő masszázsok és a rendszeres mozgás is hozzájárul – mondta a gyerekorvos. A vastagbél kitisztításában jó szolgálatot tehet egy, szintén patikában kapható, magnézium-oxidot és többek között C-vitamint is tartalmazó készítmény. A bélrendszer egészségét támogatják a pre- és probiotikumok. Ma már egyre többet hallani a fermentált zöldségek jótékony hatásáról is, amelyek szintén segítik a normális baktériumflóra - például egy antibiotikumos kezelés utáni - visszaállítását és fenntartását.

Az immunrendszer harmonikus működését vitaminokkal is támogathatjuk. Alapként mindenkinek javasolt a megfelelő adagolásban szedett C- és D-vitamin és az A-vitamin, amely a nyálkahártyák épségének védelmét szolgálja. A nyomelemek közül elsősorban cink és szelén bevitele ajánlott.

Légúti betegségek megelőzésére a gyermekorvos szerint érdemes homeopátiás gyógyszereket is alkalmazni. Az echinaceából, vagyis a bíbor kasvirágból készített szer például méregtelenítő, gyulladáscsökkentő, az immunrendszer működését harmonizáló hatású. A vincetoxicum, azaz a vadpaprika pedig fokozza a vírusok okozta lázas, hurutos betegségekkel szembeni ellenállóképességet. Influenzás időszakban jó szolgálatot tehet a kevert influenza vírustörzsekből előállított homeopátiás szer is. Hasznosak az immunrendszert mozgósító béta-glükán készítmények, amelyek C-vitamint és cinket is tartalmaznak – sorolta a szakember.

Illóolajok párologtatásával az immunrendszer támogatása mellett a levegőt is tisztíthatjuk. Nagyon hasznos a teafa-, a levendula-, a citrom-, a boróka-, a kakukkfű-, a szurokfű, vagyis az oregáno olaja. Gyógynövényekből immunműködést támogató teákat is főzhetünk. Ajánlott a kakukkfűből, szurokfűből, csipkehúsból és fürtös mentából, valamint a Kínában sűrűn alkalmazott egynyári ürömből készülő forró ital fogyasztása. Gyógygombák is alkalmasak az immunrendszer támogatására, elsősorban a pecsétviasz-, a kínai hernyó- és a shiitake gomba javasolt. És ne feledkezzünk el a konyhában használt fokhagyma- és vöröshagyma jótékony hatásairól sem – emlékeztetett Kürti Katalin.

„Megesz” a stressz

„Az egyre szaporodó stresszfaktorok jelentősen gyengíthetik immunrendszerünk működését. A fizikai oldalról támadók - például kemikália maradványok az ételben, ételszínezékek, tartósítószerek, az állatoknak is adott antibiotikumok és hormonkészítmények húsban, tejben található maradványai, a levegő és vizek szennyezettsége, az elektroszmog, stb. - hatásainak semlegesítése fokozott terhelést jelent szervezetünknek, ami a betolakodók elleni védelemtől veszi el az immunrendszer energiáját. A sokfelől – munkahely, család, hírek – érkező negatív mentális és pszichés hatások felboríthatják lelki egyensúlyunkat, gyengítve ezzel a védekezőképességet.

A jelenlegi vírushelyzet miatti félelem és szorongás is képes arra, hogy gyengítse az immunrendszert” – hangsúlyozta a szakember.

Ennek ellensúlyozására többféle módszer is létezik. A relaxáció, a meditáció, az autogén tréning, valamint az életkornak, fizikai állapotnak, alkatnak és ízlésnek megfelelő rendszeres sportolás is segíthet.

Ha nem vagyunk jól

Arra az esetre, ha úgy érezzük, bujkál bennünk valami, a gyerekorvos a folyadékfogyasztás fontosságának hangsúlyozása mellett a napi C- és D-vitamin adagunk emelését, könnyű étrendre váltást, valamint néhány napos „nyugton maradást” javasol.