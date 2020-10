Egyre többen csak az ellenzéki összefogásra szavaznának

Stockholmi mintára vezetnék be a fővárosi dugódíjat, a kétzónás rendszeren már gőzerővel dolgoznak – mondta Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes.

Karácsony Gergely volt kampányfőnökeként már van közvetlen tapasztalata az előválasztásról, amelyről az országgyűlési választásokhoz közeledve egyre több szó esik ellenzéki körökben. Működhet az országosan, ami Budapesten bevált? Ahhoz, hogy 2022-ben eséllyel vegye fel a harcot az ellenzék a Fidesszel előválasztásokon kell kiválasztani a legjobb jelölteket. Karácsony Gergely korábbi kampányfőnökeként tudom, hogy ez a küzdelem izmot rak a jelöltekre, márpedig a Fidesz legyőzéséhez nem csak jó programra van szükség, hanem ilyesfajta erőnlétre is. A 2022-es kampányban is vállal hasonló szerepet? Nekem most a zöld Budapest program végrehajtása a legfontosabb. De az elmúlt év azt is nyilvánvalóvá tette, hogyha Orbán Viktor 2022-ben győz, le fogja gyilkolni az önkormányzatokat. S akkor minden emberek életét érintő kérdés Orbán íróasztalánál fog eldőlni. Az egészségügy és az iskolarendszer jelen állapota jól mutatja, hogy mi vár akkor ránk. Nem sokkal a választások után dugódíj-ügyben azt mondta, hogy véget kell vetni a maszatolásnak. Hol tartanak? A dugódíj fontos eszköze a forgalomcsillapításnak, amelynek célja egy egészségesebb lakókörnyezet kialakítása. Az elmúlt hónapokban tanulmányoztuk a stockholmi rendszert, egyeztettem az ottani főpolgármester-helyettessel, munkatársaim pedig a rendszer kidolgozóival tárgyaltak. A svéd modell (részletek a keretes írásunkban – a szerk.) nem másolható le teljesen, adaptálni kell a budapesti viszonyokra, jelenleg egy két zónás rendszer kezd kirajzolódni. Az biztos, hogy nem a Tarlós-féle behajtási díj lesz. Személy szerint azt gondolom, hogy a dugódíjra szükség van. A korábbi ígéret szerint a végleges bevezetés előtt lesz társadalmi konzultáció és próbaidőszak is. A koalíciós pártoknak és Karácsony Gergelynek egységesnek kell lennie ebben a kérdésben, hiszen a végső szót a Fővárosi Közgyűlés mondja ki. A dugódíj eredetileg a négyes metróberuházáshoz kötődő ígéret. Meddig vár még az unió? Brüsszel jelezte, hogy nem feledték az ígéretet. De figyelembe veszik, hogy Budapest új vezetést kapott, idő kell a választási program végrehajtásához. Korábban az ön felügyelete alá tartozott a Lánchíd-felújítása is, de azután másra bízták a projekt lebonyolítását. Miért? Ezt Fürjes Balázs államtitkár és a fideszes lakájmédia kezdte el harsogni, miután többször nyilvánosan elmondtam, hogy bármihez nyúlt eddig Fürjes, annak túlárazás lett a vége. A valóság az, hogy a Lánchíd-felújításával addig foglalkoztam, amíg az egy komplex, forgalomcsillapítással, illetve a belső történelmi városmagot is érintő kérdésekkel együtt futott. Amikor kiderült, hogy az Orbán-kormány nem hajlandó többet áldozni a történelmi jelképünkre 6 milliárdnál, a projekt a hídtest felújítására szűkült, amit Tüttő Kata főpolgármester-helyettes vezényel le. A nagy futó projektek közül egy sem tartozik önhöz. Milyen kérdésekkel foglalkozik? A legfontosabb feladatom az, hogy a klímavédelemben segítsem Budapestet és egy zöldebb fenntarthatóbb várost építsünk, ebbe sok fontos, nagy projekt is beletartozik. Ezen a nyáron az elmúlt 30 év legösszetettebb, legnagyobb klímavédelmi akciósorozata zajlott le Budapesten. Dolgozunk több olyan környezetvédelmi, illetve klímaadaptációs szempontból fontos projekten, mint például a 3,8 milliárd forintos Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna, amit az előző városvezetés nagyon nehéz állapotban hagyott ránk és nagyon sok munkával lehetett csak elérni, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. Remélhetőleg 2022 tavaszára be tudunk fejezni. A nyári összetett klímaakcióból én csak az egymást követő ivókút-átadásokat láttam. Mi volt még? Három hűsítő szigetet hoztuk létre a Blaha Lujza téren, a Városháza parkban és a Széll Kálmán téren, ezeket naponta több ezren használták. Ezek mellett a metrókban 14 ivókutat szereltünk fel, mert a vízhez jutás nem lehet anyagi kérdés. Jövőre még összetettebb programmal jelentkezünk. Zöld ügyként ide tartozik a zajvédelem is. A budapestiek 27 százaléka él egészségkárosítónak minősülő 65 decibel feletti zajterhelésben. Egy egyharmaddal több, mint például Bécsben. Ezért volt fontos, hogy az M3-as bevezető szakaszán befejeztük a zajvédő fal építését és a környéken 200 lakásban az ablakokat is szigeteltre cseréltük. Az előző ciklus végén erőteljes tiltakozó akció indult a Ferihegy zajszennyezése miatt. Most ugyan a járvány miatt ez nem égető kérdés, de formálódik valami megoldás a válság utáni időkre? Már készül ez ügyben egy döntés előkészítő tanulmány. Jövő nyárra a hármas metró szerelvényeibe is sikerül beszerelni a klímát? Egyelőre ott tartunk, hogy egy kocsiba kísérleti jelleggel beépítettek egy berendezést, de továbbra se tudjuk, hogy a klímák felszerelésével az orosz fél garanciája elvész-e vagy sem. Másfél éve nem sikerült választ kapni erre a Metrovagonmastól? Küzdünk és dolgozunk. A kerékpársávokról rengeteg szó esik, de mintha senki nem lenne elégedett. Karácsony Gergely csak egy sávot adna az autósoknak körúton, Fürjes Balázs meg felszámolná az egészet. A cél az, hogy Budapest fenntarthatóbb város legyen. Nagyon álságosnak tartom, hogy fideszes megmondó emberek ellentétet szítanak a fővárosiak között. Értem én, hogy a Fideszben a komplex közlekedést csak úgy tudják értelmezni, ha valaki a jachtról vált helikopterre és az üres Mercedes szolgálati kocsit maguk után küldeti, de a hétköznapi valóságban a fővárosiak néha bicikliznek, máskor buszoznak, vagy éppen kocsiba ülnek. A társadalmi igazságosság miatt is fontos, hogy minél nagyobb fővárosi területek váljanak a biciklivel bejárhatóvá a külső kerületekből vagy az agglomerációból. Egy ilyen nagy átalakítás persze kényelmetlenséggel jár, de ez majd idővel feloldódik kellő türelem és egymásra figyelés esetén. A fővárosi fürdőket üzemeltető cég 100 embert bocsát el a jegyárbevételek 12 milliárd forintos visszaesése miatt. A BKV-nál még nagyobb lesz a kiesés. Mire számítsunk? A BKK jegyárbevétele várhatóan 20-25 milliárddal csökken az előző évi 67 milliárd forinthoz képest, ami nagyon nehéz helyzetbe hozza a céget és a fővárost, különösen úgy, hogy az állami támogatás 2010-hez képest a felére csökkent. Ennek ellenére nem készülünk semmilyen megszorítással, hiszen alapvetőnek tartjuk, hogy a járványidőszakban a lehető legjobb közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtsuk.



Az első hullám idején több kapkodó intézkedés is született a BKK-nál. Mennyiben függ ez össze azzal, hogy a holding vezérigazgatóját éppen akkor menesztette a főpolgármester?

A járvány egy olyan eseménysorozat volt, amivel utoljára a spanyolnátha idején kellett szembenézniük a modern társadalmaknak. Nagyon sok új helyzet állt elő és ezek kezelésében voltak hibák, amelyeket a lehető leggyorsabban igyekeztünk kijavítani. A menesztés oka ismert, a cég jelenlegi vezetése jól kezeli a rá nehezedő nyomást.



Akkor nem is keresnek új vezérigazgatót?

A megbízott vezérigazgató iránt teljes a városvezetés bizalma, de a hosszú távú személyi döntést és annak időpontját a főpolgármester határozza meg.



Több mint egy hónapja elkészült az M3-as metrókocsijainak felújításáról szóló szakértői jelentés, de még senki sem láthatta, mivel zajlik a véglegesítése. Kicsit átírják?

Tudomásom szerint adategyeztetés zajlik. Bízom benne, hogy minden érintett a lehető legszakszerűbb munkát végzi.



A BKV még az előző ciklusban indított pert a metrókocsikat felújító Metrovagonmas ellen, amelyben több 8 milliárd forintot követelnek a cégtől. Előrébb jutottak akár egy jottányit is?

Zajlanak a jogtechnikai lépések. A metrókocsi felújítás ügyét a most felállt fővárosi vizsgálóbizottság is áttekinti majd.



Az elmúlt időszak másik furcsa ügye a CAF villamosoké. A kilenc új járművet több, mint egy éve leszállította a gyártó, de azóta sem álltak forgalomba. Mire várnak?

Felmerült pár technikai kérdés, amelynek kivizsgálását a BKV és a BKK végzi, bízom benne, hogy most már hamarosan rendeződik az ügy. Szeret nagy távlatokban gondolkodni, piaci fundamentalisták, globális kihívások, klímakatasztrófa. A városházi munka ehhez képest sziszifuszi. Mennyire érzi jól magát ebben a szerepben?

A globális folyamatokban írt könyvemben is kitérek arra, hogy a XXI. század nagy kérdései a városokban fognak eldőlni. A jelenlegi városvezetés részeként egy zöld program megvalósításán dolgozni, nagyon megtisztelő. Annak persze nem örülök, hogy Orbán csapata folyamatosan támadja a várost, de ennek az árát 2022-ben a Fidesz meg fogja fizetni.