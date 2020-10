Vitték a készpénzt, mint a cukrot

8 munkanap alatt 250 milliárd forinttal nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány.

Kiugróan nagymértékű készpénzkiáramlást tapasztalt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a koronavírusjárvány miatt márciusban elrendelt veszélyhelyzet kapcsán: 8 munkanap alatt 250 milliárd forinttal nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány. A 3,9 százalékos bővülés normál esetben 5-7 hónap alatt megy végbe – derül ki az MNB tanulmányából. A vírus magyarországi megjelenése előtt, februárban mintegy 6 400 milliárd forintra rúgott a készpénzállomány . A március 12-től kezdődő másfél hétben azonban naponta átlagosan több, mint 30 milliárd forintnyi bankjegy áramlott ki az MNB-ből, az állomány értéke így a hónap végére megközelítette a 6 700 milliárd forintot. Az intenzív készpénzkereslet később fokozatosan enyhült. Sőt: áprilisban és májusban a korlátozások miatt a szokásosnál már kevesebb bankjegy ment ki az MNB-ből. A korlátozások feloldását követően azután a nyári hónapokban helyreállt a „rend”, és a készpénzhasználat nagyjából visszatért a járvány előtti szintre. A jegybank szerint mindez nem példanélküli, hiszen hasonló csúcsok a 2008-as válság idején is megfigyelhetők voltak: 2008. október 1-22 között például a készpénzállomány 8,4 százalékkal nőtt. Igaz, akkor ez 16 munkanap alatt „mindössze” 180 milliárd forint kivételét jelentette. Most a felvett címletekből - a kiugró kereslet elsősorban a 10 és 20 ezreseket érintette - a jegybank szerint arra lehet következtetni, hogy inkább felhalmozási, nem pedig vásárlási szándék állhatott a háttérben. Az elemzés számaiból az is látszik, hogy - bár a márciusi nagy pánikvásárlások idején a bankok beszámolói szerint az ATM-ekből rengeteg készpénzt vettek fel az ügyfelek - nem az automatákból kerültek elő a nagy összegek. A hónap egészét illetően ugyanis nem volt nagy kiugrás: februárban egy évvel korábbinál 7, márciusban 4 százalékkal több pénzt vettek ki a bankautomatákból, áprilisban viszont már 18 százalékkal kevesebbet. A bankfiókokból felvett készpénz értéke azonban februárról márciusra közel harmadával, 93 milliárd forinttal nőtt. Májustól azután normalizálódott a helyzet, a nyáron pedig a bankfiókok készpénzforgalma már megfelelt a járvány előtt tapasztaltaknak. A készpénz nem múló közkedveltségét jól mutatja, hogy bár a járványhelyzetben korábban soha nem látott ütemben gyorsult a kártyás fizetések térnyerése, a kiskereskedelmi és vendéglátóipari vásárlások háromnegyedét még - a készpénzhasználat szempontjából mélypontnak számító - áprilisban is bankjegyekkel és pénzérmékkel egyenlítette ki a lakosság. A korlátozások feloldását követően ráadásul ismét emelkedett a készpénzes vásárlások aránya, ami a jegybank szerint arra utal, hogy a koronavírusjárvány részben csupán ideiglenesen hatott a fizetési szokásokra.