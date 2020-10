Szakítás után sem tudja tisztázni viszonyát az Egyesült Királyság és az EU

„Súlyos ellentmondások” adódtak, az Európai Bizottság az egyenlő versenyfeltételek miatt aggódik.

Az elmúlt napokban folytatott tárgyalások megerősítették, hogy némi előrelépés ellenére a felek között továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerét illetően - közölte az Európai Bizottság főtárgyalója pénteken. Az MTI által is idézett közleményben Michel Barnier arról számolt be, hogy a továbbra is "tartós és súlyos ellentmondások" vannak az Európai Unió szempontjából olyan kiemelten fontos kérdésekben, mint a kereskedelempolitika, a tisztességes és egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a halászatról szóló megállapodás.

A jövőbeli kapcsolatrendszerről szóló, jelentős részben gazdasági együttműködést tartalmazó megállapodás elfogadása érdekében ezeket a különbségeket a következő hetekben mindenképpen le kell küzdeni - fejtegette Barnier. A főtárgyaló szerint kiegészítésre szorul egyebek mellett a személyes adatok védelmére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásokra fókuszáló szabályozás. Továbbá hatékony végrehajtási és vitarendezési mechanizmusokra van szükség; a brit kormány szeptemberben beterjesztett, az Egyesült Királyság belső piacáról szóló törvényjavaslatának elfogadása ugyanis sértené a Brexit-megállapodás Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvének rendelkezéseit.

Elmondta azt is, hogy előrelépés egyebek mellett a repülés-, és a szociális biztonság koordinálása, valamint az alapvető és az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartása terén történt. Utóbbiak a büntetőügyekben folytatott jövőbeni igazságügyi együttműködés előfeltételei - tette hozzá. A közelgő határidő miatt a tárgyalások következő fordulóját jövő héten Londonban tartják, a megbeszélések az azt követő héten ismét Brüsszelben folytatódnak.

Csütörtökön derült ki, hogy az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak, mert álláspontja szerint a brit fél megszegte az EU-tagsága megszűnéséről (Brexit) szóló megállapodásból eredő kötelezettségeit. A testület a kötelezettségszegési eljárás első lépését jelentő felszólítólevelet a brit kormány által szeptemberben beterjesztett, a belső piacáról szóló törvényjavaslat miatt küldte.