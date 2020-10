Elvesztette a kontrollt a kormány

Miközben a kabinet a veszélyt előrejelző szakértőket bírálja, tavaszi csúcson a halottak száma és rekordsok az új fertőzött.

Rekordot döntött az új COVID-betegek száma pénteken, 1322 emberben mutatták ki a fertőzést. Nem kevésbé aggasztó az: egy nap alatt tizenheten haltak meg a koronavírus miatt. Eddig csak egyszer, tavasszal volt példa arra, hogy egyetlen nap alatt ilyen sok áldozata legyen a járványnak. Kórházban 740 koronavírusost ápolnak, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. A pénteken nyilvánosságra hozott 1322 új megbetegedést 12 342 teszt alapján regisztrálták. Vagyis a „találati arány” 10,7 százalék volt, ami ismét jelentősen meghaladta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott 5 százalékos küszöböt. Az WHO-ajánlása szerint akkor van kontroll alatt a járvány, ha elég sokat tesztelnek ahhoz, hogy tartósan 5 százalék alatt maradjon a pozitív eredmények aránya. A magyar adat azért is jelez veszélyt, mert a pozitív tesztek arányának növekedése arra utal, hogy a potenciális fertőzők felkutatása során egyre inkább csak azokat találják meg, akik nyilvánvaló tünetekkel kerülnek az egészségügy látóterébe. Azaz minél nagyobb ez a szám, az annál jobban jelzi azt: lemaradt a járványvédelem a fertőzések terjedése mögött.

A friss adatok és tendenciák egybevágnak a szakemberek előrejelzéseivel, csakhogy a jelek szerint a kabinet egyre kevésbé figyel a kormányzati szakértői testületeknek is dolgozó virológusokra, járványügyi szakértőkre. Jól mutatja ezt az: miközben a kormány a szakértők sürgetésére sem emeli a tesztek számát, fenntart olyan látványos intézkedéseket, amelyeknek a járvány megfékezése szempontjából kevés a haszna. Oroszi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakmai programvezetője már egy áprilisi és egy augusztus végi konferencián is arra figyelmeztetett: a hatékony védekezéshez bővíteni kell a tesztelést és felesleges – a minap ismét meghosszabbított – határzár. Jakab Ferenc koronavírus akciócsoport vezetője pedig csütörtökön egy online konferencián kritizálta az október elsejétől bevezetett, kötelező iskolai lázmérést is, aminek szerinte „sem szakmailag, sem járványügyileg nincs semmi értelme, irreleváns döntés”. Ezt azzal indokolta, hogy a fertőzöttek, főleg a gyerekek, sokszor nem lázasak, a tünetmentesek nem lázasak, és a fertőzöttek a tünetek megjelenése előtti 1-2 napban is továbbadhatják a vírust. „Átléptük a lélektani 1000 fős új fertőzött/nap határt” – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor virológus. Majd hozzátette: „Az igazság az, hogy ezt már valószínűleg átléptük előtte is, a jelenlegi tesztelés mellett nincs pontos kép a járvány helyzetéről.” Jakab Ferenc csütörtökön úgy értékelte: ha így rohanunk gyorsvonatként a vesztünkbe, akkor nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni az egészségügyi kapacitásainkat, és baj lehet belőle.” Hozzátette: „Nem látjuk, hogy a járvány platózna, csúcsosodna, vagy bármit is csinálna. A számok emelkednek.” Jakab szerint „ha minden így marad, és komolyabb intézkedések nem történnek”, akkor a következő egy hónapban drasztikusan emelkedni fog a fertőzésszám. Miközben már most is növekszik a fertőzöttek átlagéletkora: néhány héttel ezelőtt még 30 körül volt, mára elérte a 40-et. A MedicalOnline tudósítása szerint azt mondta, arra kell számítani, hogy egyre nagyobb mértékben fognak megfertőződni az idősek, így többen kerülnek majd kórházba, lélegeztetőgépre, és növekedni fog a halálozások száma is. „Ami még nagyon félő, hogy be fog robbanni az idősotthonokban, szociális intézményekben is.” A szakemberek figyelmeztetéseit aztán a kormány magas rangú képviselője, Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese utasította vissza pénteken reggel az ATV-ben. Úgy fogalmazott, hogy „Voltak ilyenfajta riogatások az első hullámmal összefüggésben is. A számok alapján stabilizálódott a fertőzések száma, a halálesetek pedig az éves átlag alatt vannak, és a kórházi kapacitások is működnek”. Mint mondta: „Jelen pillanatban az látszik, hogy az a stratégia, amit az emberek választottak, működik.” Ehhez képest Müller Cecília országos tisztifőorvos néhány órával később már úgy fogalmazott, hogy a járvány felszálló ágban van, a megbetegedések sokasodni fognak.