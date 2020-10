Hat magyar városban ugorhat meg napokon belül a koronavírusos esetek száma

Egy társasági zubbony közel kétszázezer forintba, „a társasági téli cipő” ötvenháromezer forintba kerül, a felszerelést jól bejáratott cég szállítja le.

A jelek szerint megkophatott az Országgyűlési Őrség ruhatára, a Kövér László-féle fegyveres testület ugyanis új uniformisokat és lábbeliket vásárolt. A gardróbfrissítő közbeszerzés kiírásáról korábban a Népszava is beszámolt, pénteken viszont az is kiderült, hogy a házőrség 140 millió forintért szerzi be új ruháit.

Az uniós közbeszerzési értesítőben közölt tájékoztatás szerint a pályázaton csak Milipol Zrt. indult, és meg is nyerte a tendert. A szeptember 23-án aláírt szerződés értelmében a cég két éven belül több száz darab sapkát, kabátot, bakancsot és társasági cipőt, csősálat és kalapot szállít le az Országgyűlési Őrség tagjainak, összesen 35 tételben. Szolgálati ingből például 900 darab, vastag és vékony, illetve alsó és felső aláöltözetből viszont csak 20-20 darab kell a megrendelés szerint, társasági szoknyából viszont beérik 10 darabbal is, társasági kalapból pedig szintén 20 kell majd. A pályázati eredményhez csatolt dokumentumokbó l az is kiderül, hogy

a házőrök ruhatára nem filléres darabokból áll majd, sőt, egy-egy őr felszerelése több százezres tétel is lehet.

A Gore-Tex alapanyagú szolgálati többfunkciós kabát darabjáért például 100 ezer forintot kért el a Milipol – ám hiába a többfunkció, az eső ellen megint csak új ruhadarab kellett: az esőkabát darabja 71 ezer forintba került. A társasági téli cipők 53 ezer, a Gore-Tex-szel bélelt bőrkesztyűk 24 ezer forintba kerülnek, a legdrágább tétel azonban a társasági zubbony a listáról – ez 192 ezer forintba kerül, és 80 darabot rendeltek belőle a cégtől.