Jövőre már piacvezető akar lenni a Telex

Nyílt levelet írt Azbej Tristannak, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárának az LMP az Örményország, illetve az ottani keresztények melletti kiállás érdekében.

„Még a mérhetetlenül cinikus, értékvesztett, bazári alapon működő magyar külpolitikához szokott olvasónak is szemet szúrt a magyar kormány álláspontja a sajnálatosan kiújult örmény-azeri konfliktussal kapcsolatban. Mint az bizonyára Ön előtt is ismert, a magyar kormány Azerbajdzsánt támogatja a legújabb hegyi-karabah-i konfliktusban a világ egyik legősibb keresztény államával és területével szemben” – olvasható az MTI által közölt levélben. „Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárként minden bizonnyal Ön is tisztában van azzal, hogy keresztény kultúrtörténeti szempontból mennyire fontos hely a térség. A világon Örményországban lett először államvallás a kereszténység, a hegyi-karabah-i területeken pedig a világ legrégebbi keresztény templomai és kolostorai állnak mind a mai napig. Az üldözött keresztények megsegítéséért szóló program keretében a magyar kormány azt a nemes feladatot vállalja, hogy humanitárius segítséget nyújt a világ bármely pontján az üldözött keresztényeknek, felhívja a nemzetközi közösség figyelmét a keresztények elleni atrocitásokra, a "létükben veszélyeztetett keresztény közösségek helyzetét" törekszik javítani” – fogalmaz a levél. „Most pedig helyzet van” - írják. „Létükben veszélyeztetve vannak a keresztény közösségek Örményországban és Hegyi-Karabahban. Az Ön által is képviselt magyar kormány viszont farizeusként huny szemet e felett és áll ki tisztán pénzügyi érdekek miatt Azerbajdzsán mellett. Amellett az Azerbajdzsán mellett, amelynek politikai vezetése fittyet hány a nemzetközi szabályokra és hatalmas, európai szintű korrupciós hálózatot működtet, amelynek az egyik partneri állomáshelye éppen Magyarország volt. Itt jegyeznénk meg, hogy minden bizonnyal nem a vallások közötti párbeszéd elősegítése vezérelte a magyar kormányt, amikor kiadta az azeri hatóságoknak a hazájában szabadságharcosként ünnepelt Ramil Safarov elítélt gyilkost. Meggyőződésünk, hogy a korrupciógyanús üzleti kapcsolatok és a magyar kormány farizeus politikája is oka annak, hogy Önök többször sem fogadták meg még Ferenc pápa intelmeit sem, aki számtalanszor hangsúlyozta már: száz év után nem lehet tovább tagadni a nyilvánvalót, az örmények szisztematikus kiirtására tett kísérletet az Ottomán Birodalomban 1915-ben. Ennek el nem ismerése gyengeségről árulkodó történelemhamisítás, a megbocsátás fő akadálya. Erről az LMP is többször benyújtott határozati javaslatot, amit Önök szembemenve minden keresztényi értékkel, többször leszavaztak.” A levél úgy zárul: „Kérjük, legyen szíves tájékoztatni, hogy az Ön által vezetett államtitkárság és általánosságban véve a magyar kormány valóban komolyan veszi az üldözött keresztények megsegítését, és legutóbbi nyilatkozatuk Azerbajdzsán támogatásáról csak egy diplomáciai baki volt. A szép szavak ideje ugyanis lejárt. Nem elég hangoztatni, hogy a "magyar emberek együttéreznek a világ szenvedő keresztényeivel", hanem tenni is kell érte. Mert a magyar emberek valóban együttéreznek a világ szenvedő keresztényeivel - ahogy bármilyen más vallású szenvedőivel is. És csak remélni tudjuk, hogy Önök végre valódi segítséget nyújtanak: ebben a helyzetben az örmény keresztényeknek.” A nyílt levél nem tér ki rá, de a megszólított államtitkár, Azbej Tristan családja köztudottan örmény származású.