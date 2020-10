Szabad szemmel - Merkel álljon a sarkára és ne hagyja, hogy Orbán zsarolja

Nemzetközi sajtószemle, 2020. október 4.

A Human Rights Watch igazgatója azt követeli a német kancellártól, hogy álljon a sarkára és ne hagyja, hogy Orbán zsarolja a jogállam ügyében. Kenneth Roth szerint a megoldás az lehet, hogy szét kell választani a 2027-ig szóló költségvetés jóváhagyását, illetve a jogállami mechanizmus bevezetését és akkor az utóbbi elfogadásához nem kell egyhangú döntés. A nemzetközi jogvédő szervezet vezetője kiábrándítónak tartja, amit a német elnökség hétfőn letett az asztalra a demokratikus normák védelmében. Hiszen sokan azt remélték, hogy ha az alapértékek betartásától teszik függővé az uniós támogatásokat, akkor ily módon nyomást lehet gyakorolni azokra a tagokra, amelyek semmibe veszik az alapvető elveket. Vissza lehet őket vezetni a demokráciába. Ehelyett azonban a berlini javaslat lehetővé tenné, hogy összeálljanak és így meggátolják a szankciókat a sáros kormányok. Azok kívül korlátozza azokat az eseteket, amikor megtorló intézkedéseket lehetne elrendelni. Csakhogy a kemény jogsértések alááshatják a demokráciát, súlyos igazságtalanságokhoz vezethetnek. Pl. amikor korlátozzák a sajtószabadságot, vagy a civilek tevékenységét. A német elképzelés alapján ilyenkor mégsem lehetne közbeavatkozni, hiszen az ilyen esetek nem érintik az uniós alapok felhasználását. Magyarország és Lengyelország szemében azonban még így túl messzire megy a kezdeményezés, úgy hogy mindkettő hetek óta vétóval fenyegetőzik. Igyekszik kész helyzet elé állítani az egész földrészt. Ez a megközelítés persze cseppet sem váratlan, hiszen pl. az Orbán-kabinet meggyengítette az igazságszolgáltatást, megnyirbálta a sajtó függetlenségét, akadályozza a civil társadalmat és veszélyezteti a tudomány és az oktatás autonómiáját. Merkelnek azonban tudnia kell, hogy a zsarnokokkal szembe kell szállni. Hiszen a jogállam védelmét a német elnökség egyik fő feladatának nyilvánította és még megvan a lehetősége, hogy érvényt is szerezzen neki. Azzal is tisztában van, hogy az önkényurak csak akkor változtatnak politikájukon, ha ellenállásba ütköznek, vagy ha következményektől kell tartaniuk. Emellett ugyanakkor az is egyértelmű, hogy Orbán csak olyan jogállami mechanizmust fogadna el, amely nem alkalmas az európai értékek megóvására. A magyar fenyegetőzés azonban csupán blöff. Ha külön tárgyalják a jogállami feltételeket, azokat kétharmaddal is meg lehet szavazni. Itt az idő, hogy megálljt parancsoljanak Orbánnak és Morawieckinek. Továbbá olyan eszközt alkossanak, amivel hatékonyan szavatolni lehet a demokratikus normákat. A német elnökség még szembe tud szállni a zsarolási kísérlettel.