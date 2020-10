Egyre nő az idősek aránya az új fertőzöttek között

Az operatív törzs szerint az iskolákban javul a járványügyi helyzet, az egészségügyi dolgozók vezénylése pedig tervszerűen zajlik.

Bár jellemzően nagyobb tömegben még mindig a fiatalok az érintettek, az új fertőzöttek között az idősek mellett már a krónikus betegségben szenvedők száma is emelkedni kezdett – állapította meg az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a járvány változatlanul felszálló ágban van világszerte, így Magyarországon, értelemszerűen az operatív törzs által kijelölt intézményekben is nő az ápoltak száma. Ezzel kapcsolatban igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a koncentrált betegellátáshoz megvannak a lélegeztetőgépek, a gyógyszerek és egyéb eszközök, és már az egészségügyi dolgozók vezénylése „tervszerűen” zajlik. Müller Cecília a hétfői járványügyi adatok alapján megállapította, hogy az oktatási- nevelési intézményekben a javul a helyzet. Mindenkit a 3-4 alapvető szabály, a maszkhasználat, a kézmosás- és fertőtlenítés, illetve távolságtartás betartására kért. Az Orbán Viktor miniszterelnök által szombaton bejelentett orvosi béremelés nyomán az operatív törzs nevében maga is köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, akik a koronavírus második hullámában is a megszokottnál többet, és gyakran eddigi munkahelyeiktől távolabb teljesítenek szolgálatot.