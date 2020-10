Karanténban a zalaegerszegi és szombathelyi kosarasok is

A bajnokcsapat 57 éve kapott utoljára ekkora taslit, míg a United még soha nem szedett be 4 gólt egy félidő alatt a PL-ben.

Hatalmas pofonba szaladt bele a címvédő Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján: Jürgen Klopp együttese az Aston Villa otthonában 7-2-re kapott ki. A birminghamiak legjobbja a mesterhármast szerző Ollie Watkins volt. Az Aston Villa története során másodszor szerzett hét gólt a Premier League-ben, 1995-ben a Wimbledont verte 7-1-re. A Liverpool 1963 áprilisa óta először kapott hét gólt az élvonalban, akkor a Tottenhamtől szenvedett ugyancsak 7-2-es vereséget.



Az Aston Villa sorozatban három győzelemnél jár, 2010 áprilisa óta először van ilyen sorozata a PL-ben, ráadásul 1998 óta első ízben győzte le az éppen regnáló bajnokot hazai pályán.

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere csalódottan nyilatkozott a meccs után "Először is gratulálok az Aston Villának, nagyszerűen futballozott és igazán rászolgált a három pontra, még ilyen eredménnyel is megérdemelte a sikert" - idézte a tavaly Bajnokok Ligája-győztes gárda német vezetőedzőjét a klub honlapja. "Ma este minden olyasmit, amit nem lehet tenni egy futballmérkőzésen, mi elkövettünk. Az első kapott gól nyilvánvalóan Adrian hibája volt, de még ennél is rosszabb volt, ahogyan reagáltunk rá. Természetesen, ezt követően kockáztatunk kellett és sikeresen le is tudtunk támadni, azonban minden egyes elveszített labda után az ellenfél veszélyes helyzeteket alakított ki" - tette hozzá a tréner, aki szerint a mérkőzés egyetlen pozitívuma az volt, hogy senki sem sérült meg. Jürgen Klub megjegyezte, amellett, hogy együttese rengeteg hibával futballozott, még szerencséje sem volt, hiszen az ellenfél három gólja is megpattanó lövésből született.

34 éve nem látott rossz kezdés

A Tottenham Hotspur kiütéses, 6-1-es győzelmet aratott a Manchester United otthonában. A hazaiak már az első percben büntetőt kaptak, ezt Bruno Fernandes értékesítette, utána viszont beindult a Tottenham, amely a két gólt és egy gólpasszt jegyző dél-koreai Szon Hung Min vezetésével 4-1-re vezetett 45 perc után, ráadásul Anthony Martialt, a Vörös Ördögök francia csatárát kiállították.



Érdekesség, hogy a manchesteriek történetük során először kaptak négy gólt egy félidő alatt a Premier League-ben, ahol ez volt az 1079. mérkőzésük. A fordulást követően Serge Aurier első és Harry Kane második találata tette teljessé a kiütést.



José Mourinho, a Tottenham trénere sértetten nyilatkozott a meccs után, ugyanis az újságírók korábban többször elővették, hogy csapata nem focizik eléggé támadó felfogásban. „Képzeljék el, ha olyan edzőjük lenne, aki a támadásra helyezi a hangsúlyt... Most egy védekezésre koncentráló edzővel rúgtak hat gólt, tehát egy más felfogású trénerrel 10, 11, vagy 12 gólt szereztek volna” - jelentette ki az 57 éves szakember.

Az MU előzőleg az 1986/87-es idényben veszítette el az első két hazai bajnokiját. Premier League, 4. forduló: Aston Villa-FC Liverpool 7-2 (4-1) korábban: Manchester United-Tottenham Hotspur 1-6 (1-4) Arsenal-Sheffield United 2-1 (0-0) Wolverhampton Wanderers-Fulham 1-0 (0-0) Leicester City-West Ham United 0-3 (0-2) Southampton-West Bromwich Albion 2-0 (1-0) szombaton játszották: Newcastle United-Burnley 3-1 (1-0) Leeds United-Manchester City 1-1 (0-1) Everton-Brighton 4-2 (2-1) Chelsea-Crystal Palace 4-0 (0-0) A tabella: 1. Everton 4 12- 5 12 pont 2. Aston Villa 3 11- 2 9 3. Leicester City 4 12- 7 9 4. Arsenal 4 8- 5 9 5. FC Liverpool 4 11-11 9 6. Tottenham Hotspur 4 12- 5 7 7. Chelsea 4 10- 6 7 8. Leeds United 4 9- 8 7 9. Newcastle United 4 6- 5 7 10. West Ham United 4 8- 4 6 11. Southampton 4 5- 6 6 12. Crystal Palace 4 5- 7 6 13. Wolverhampton Wanderers 4 4- 7 6 14. Manchester City 3 6- 7 4 15. Brighton and Hove Albion 4 8-10 3 16. Manchester United 3 5-11 3 17. West Bromwich Albion 4 5-13 1 18. Burnley 3 3- 8 0 19. Sheffield United 4 1- 6 0 20. Fulham 4 3-11 0