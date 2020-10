Tilos, mégis űzik: folytatódik a kopófalkákkal űzött hajtóvadászat az Egyesült Királyságban

Az alvászavar – amelynek kezelésében segíthet a napi rutin megváltoztatása – is lehet a diabétesz rizikófaktora.

Az International Diabetes Federation (IDF) 2019-es adatai szerint körülbelül 463 millió felnőtt cukorbeteg él világszerte, becslések szerint a számuk 2040-ig elérheti a 700 milliót is. A kutatók az évek során számos olyan tényezőt azonosítottak, amelyek fokozzák a 2-es típusú diabétesz kialakulásának valószínűségét. Ezek közé tartozik az alkoholfogyasztás, a napközbeni szunyókálás, a reggeli kihagyása, a szorongászavarok, bizonyos aminosavak hatása, gyulladásos tényezők és az alváshiány – írta az Orvostovábbképző Szemle Online

A 2-es típusú cukorbetegség 19 rizikófaktorát sorolja fel a Diabetologia című lapban nemrégiben megjelent közlemény, amelyek között újként szerepel az inszomnia. Az álmatlanságban szenvedő betegek 17 százalékkal nagyobb valószínűséggel számíthatnak a cukorbetegség jelentkezésére, mint azok, akiknél ilyen alvásprobléma nem áll fenn. „A napközbeni szunyókálás ugyancsak a diabétesz kockázati tényezőjének tűnik, de mivel ez szoros összefüggésben áll az inszomniával, egyelőre nem egyértelmű, hogy a napközbeni alvás önmagában is rizikófaktornak tekinthető-e” – magyarázták a szerzők.

A cukorbetegség előfordulásának esélyét többek között növeli a depresszió, a dohányzás, a magas vérnyomás, a koffeinfogyasztás, négyféle telített és telítetlen zsírsavszint. A szerzők hangsúlyozták, a legfontosabb kockázati tényező változatlanul az elhízás, ami részben összefüggésben lehet az inszomniával is. Felvethető az is, hogy a depresszió és az álmatlanság is hat egymásra.

Az elemzés szerint csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát többek között a D-vitamin, a nők zsírmentes testtömegének magas szintje, de befolyásolja a születési súly, a testmagasság, valamint az iskolázottsági szint is.

A szerzők több mint hetvenezer cukorbeteget és több mint nyolcszázezer kontrollszemélyt vontak be az analízisbe, akiknek átlagéletkora 55 év, a résztvevők 51,8 százaléka férfi volt.

Aktivizál a korán kelés

Egy másik kutatás szerint a már kialakult cukorbetegség kezelését segíti, ha az érintettek korán kelnek, illetve fekszenek – írta a HáziPatika . A brit Leicesteri Egyetem és a Dél-ausztráliai Egyetem kutatói szerint az alvási rutin hat a diabéteszesek egészségi állapotára. Eredményeik szerint az éjjeli baglyok, tehát azok, akik későn kelnek és fekszenek, általában mozgásszegényebb életmódot folytatnak, és a csekély fizikai aktivitásuk is jellemzően alacsony intenzitású. Az eredmények szerint 56 százalékkal kevesebbet mozognak, mint a korán kelők.

A rendszeres mozgásnak azonban nagyon fontos szerepet van a cukorbetegek életében (is), mert segít elérni és fenntartani az egészséges testsúlyt, az egészséges vérnyomást és csökkenti a szívbetegségek kialakulásának veszélyét is. Mivel az úgynevezett kronotípus, azaz az alvási rutin változtatható, fontos lenne, hogy a későn fekvő és kelő típusok tudatosan próbáljanak korábban aludni menni és másnap korábban ébredni, mert ez segíthet, az intenzívebb hétköznapi aktivitás elérésében is.