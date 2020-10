Fejbe lőtte magát egy fiatal férfi egy budapesti lőtéren

A 71 éves férfi életét vesztette.

A 71 éves férfi ekkor még életben volt, de állapota válságos volt. A helyszínre a máramarosi hegyimentők és egy máramarosszigeti mentő is kiérkezett, akik mentőhelikoptert is hívtak, mert nehezen közelítették meg a baleset helyét. A férfin sajnos ez sem segített, rövid időn belül meghalt. A holttestet a kórház hullaházába szállították, ahol orvosszakértők boncolást végeznek rajta. A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, eddig megállapították, hogy a két férfi nem rendelkezett vadászati engedéllyel. A halálos lövést leadó vadász gondatlanságból elkövetett emberöléssel, orrvadászattal és engedély nélküli fegyverviseléssel gyanúsítják. Hasonló tragédia Magyarországon is történt pár hónapja. Mint ahogy a Népszava is beszámolt róla, nyáron a Börzsönyben, egy vadászatra érkezett vendég lőtte fejbe a település helyi erdészét.