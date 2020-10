Kórházba került a koronavírus miatt a volt ukrán elnök

Romániában ismét rekordot döntött a pozitív tesztek aránya.

Júniushoz képest csaknem megötszöröződött a koronavírussal kórházban ápolt betegek száma Ukrajnában – közölte hétfőn Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint. Jelenleg 16 745 beteget ápolnak kórházban Covid-19-betegséggel, míg június közepén mintegy 3 és fél ezren voltak. Az elmúlt napon 475 embert szállítottak kórházba. Makszim Sztepanov szerint napról napra nő a kórházban ápoltak száma. A kórházi ágyak leterheltsége bizonyítottan vagy gyaníthatóan koronavírussal fertőzöttek által 55,3 százalékos. Az elmúlt 24 órában 3774 új fertőzöttet regisztráltak, számuk a járvány kezdete óta ezzel 230 236-ra nőtt. Hat nap óta most első ízben regisztráltak négyezernél kevesebb fertőzéses esetet, de Sztepanov emlékeztetett arra, hogy vasárnap általában kevesebben fordulnak orvoshoz. A miniszter azzal számol, hogy még a hét folyamán a fertőzések napi száma meghaladja az ötezret. Felül kell vizsgálni szerinte a járványügyi szabályokat, hogy ne nőjön tovább a betegek száma. A koronavírus okozta Covid-19-betegség szövődményeibe egy nap alatt 33 beteg halt bele, és ezzel számuk 4430-ra nőtt. A helyzet továbbra is Harkiv megyében, illetve a fővárosban, Kijevben a legsúlyosabb.

Romániában már több mint 8 ezer koronavírussal fertőzött beteg szorul kórházi ápolásra, több megyében telítődtek az intenzív terápián számukra elkülönített helyek, miközben hétfőn ismét rekordot döntött a pozitív tesztek aránya. A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint az utóbbi 24 órában 1591 embernél mutatták ki a koronavírust, ami elmarad ugyan az utóbbi két hét átlagától, de csak azért, mert a hétfői napokon mindig a vasárnap elvégzett, a szokásosnál (22-24 ezer) jóval kevesebb tesztet értékelnek ki. Mivel a hétfői jelentésben szereplő új fertőzötteket alig 6500 személy tesztelése nyomán diagnosztizálták, egy hét után ismét rekordot döntött és meghaladta a 24 százalékot a pozitív tesztek aránya. Hétfőn újabb 45, a koronavírus szövődményeinek tulajdonított halálesetet jelentettek. Romániában vasárnap haladta meg az ötezret a járvány halálos áldozatainak száma. A fertőzés terjedésének utóbbi három hétben bekövetkezett újabb gyorsulása nyomán egyre aggasztóbb a helyzet a kórházakban. Bár most már a tünetmentes eseteket nem utalják be, hétfőn rekordot döntött – a járvány kezdete óta először haladta meg a 8000-et – a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek, és a napokban megközelítette a 600-at az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma. A G4Media.ro hírportál összesítése szerint Romániában a Covid-19-ben szenvedő betegeknek fenntartott kórházakban 1050 intenzív terápiás ágy van. A portál szerint Bukarestben és az ország 41 megyéje közül 13-ban nincs már szabad hely a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegein. Eddig 137 ezer embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 24 ezer jelenleg is fertőző.