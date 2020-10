Égő házból mentettek ki egy férfit Csepelen

A mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

Egy 20 év körüli férfi fejbe lőtte magát egy fővárosi lőtéren – értesült a Telex. A portál információit a helyet üzemeltető vég ügyvezetője is megerősítette. Gál János a portálnak azt mondta, lőterük szigorú jogszabályok szerint működik, és „olyan magas szakmai munka folyik”, hogy ilyen esetekben azonnali orvosi segítséget nyújtanak. „A fiatalember először járt nálunk, és semmi jel nem utalt arra, hogy maga ellen fordulna. A foglalásnál még smiley-kat is küldött” – mondta a Telexnek a cég vezetője.

Hozzátette, tavaly is történt egy hasonló eset, akkor az érintettet a mentők kórházba szállították, de végül az intézményben meghalt. Gál János azt is elmondta, hogy a lőteret használók szigorú oktatást kapnak, a lövés alatt pedig végig áll mellettük valaki. A portállal a BRFK később közölte, hogy „a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába október 3-án 19 óra 27 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy terézvárosi lőtéren egy férfi fejbe lőtte magát”. „A férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. Az esettel összefüggésben a BRFK Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen” – írták. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot.