Új elnök-vezérigazgató a Volánbusz élén

Nagy csaták várnak az Európai Unió jogalkotóira – a kormányok képviselőiből álló EU Tanácsra és az Európai Parlamentre –, ha gyorsan meg akarnak állapodni a közösség pénzügyeiről és a hozzájuk kötődő jogállami feltételrendszerről. Ez derült ki az EP hétfő esti vitájából, amelyen a képviselők a jövőbeni uniós kifizetéseket a demokratikus értékek tiszteletben tartásához kötő rendelettervezetről mondták el a véleményüket. A hozzászólók túlnyomó többsége kifejtette: az asztalon fekvő javaslat, amelyet a tagállamok többségi döntéssel hoztak tető alá, rengeteg sebből vérzik: se nem hatékony, se nem egyértelmű, vagyis jelenlegi formájában elfogadhatatlan a parlament számára. Jelenleg a két intézmény tárgyalóküldöttsége intenzíven egyeztet az Unió hétéves költségvetéséről és a költés új feltételeinek a megteremtéséről. A csomagról egyben és közösen kell megállapodniuk. Nem elég csak a kormányok beleegyezése, szükség van a parlament egyetértésére is, hogy januártól elindulhasson a kifizetések tervezése. Bonyolítja a helyzetet, hogy maguk a huszonhetek sem egységesek: nem csak a jogállami szabályrendszert kifogásoló Magyarország és Lengyelország fenyeget vétóval, hanem azok az országok is, amelyek nem tartják elég szigorúnak az előírásokat. A delegációk hétfői megbeszélésén nem sikerült közelíteni a nézeteket, a következő forduló csütörtökön lesz. Az EP-vitában sok baloldali, liberális felszólaló Orbán Viktorral példálózott, mint az EU értékeinek nyíltan fittyet hányó, tekintélyelvű rendszer és a korrupció megtestesítőjével. A magyarországi tapasztalatokra is hivatkozva sürgették egy olyan rendelet elfogadását, amely nem pusztán a közösségi alapokkal elkövetett korrupciót bünteti pénzmegvonással, hanem az igazságszolgáltatás függetlenségének és a sajtószabadságnak a megnyirbálását is. Többen felhívták a figyelmet, hogy az uniós támogatások kedvezményezettjei nem szenvedhetnek kárt azért, mert a kormányuk törvénytelen eszközökkel él. Az európai parlamenti képviselők világossá tették azt is, hogy nem adják a szavazatukat egy olyan rendelethez, amely kiskapukat hagy és megnehezíti a jogállamot sértő magatartás szankcionálását. Az EU soros német elnökségének képviseletében felszólaló Michael Roth államtitkár könyörgőre fogta, és arról győzködte a Házat, hogy a pénzköltésre vonatkozó jogszabályokat késlekedés nélkül el kell fogadni, a jogállam védelmére pedig jó néhány egyéb eszköze is van a közösségnek.