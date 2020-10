818 fővel nőtt az igazolt koronavírus- fertőzöttek száma, meghalt 20 beteg

Bár a tanévkezdés előtt minden intézményben járványügyi protokollokat kellett kidolgozni, az eljárásrendek a válaszadók 62 százaléka szerint nem tartalmaznak egyértelmű és betartható utasításokat.

A pedagógusok többsége jelenleg nem érzi magát biztonságban a munkahelyén – derült ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) online kérdőíves kutatásából, amit több ezren töltöttek ki az elmúlt tizenkét napban. A válaszadó tanárok 74 százaléka érzi úgy, hogy a koronavírus-járvány második hullámában nem tudnak biztonságos körülmények között dolgozni, mintegy kétharmaduk szerint az iskolafenntartó az egészség megőrzéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket, személyi feltételeket sem biztosítja. Bár a tanévkezdés előtt minden intézményben járványügyi protokollokat kellett kidolgozni, az eljárásrendek a kérdőívet kitöltők 62 százaléka szerint nem tartalmaznak egyértelmű és betartható utasításokat. A felmérésből az is kiderült: a válaszadók 55,5 százaléka olyan iskolában dolgozik, ahol már megjelent a koronavírus. Az ő körükben 84 százalék azoknak a pedagógusoknak az aránya, akik azt tapasztalták, a központi szervek (mint a Nemzeti Népegészségügyi Központ vagy az Oktatási Hivatal) eljárása az egészségvédelem szempontjából nem megfelelő. Arra a kérdésre, szükségesnek tartanák-e a pedagógusok és más iskolai dolgozók rendszeres tesztelését, a kitöltők 78 százaléka válaszolt igennel. A jelenlegi helyzetben a legtöbben – mintegy 44 százalék – a hibrid (párhuzamosan online és tantermi) oktatást tartanák a legbiztonságosabbnak, 30 százalékuk szerint teljesen át kellene állni a tantermen kívüli oktatásra, s csak a válaszadók 26 százaléka gondolja úgy, hogy a jelenlegi, „hagyományos” munkarend is megfelelő. A PSZ alelnöke, Totyik Tamás lapunknak azt mondta: bár a felmérés nem reprezentatív, jól tükrözi a főbb aggodalmakat. Szerinte a félelmek nagy része a széleskörű tesztelés hiányából, valamint a megfelelő kontaktkutatás elmaradásából fakad. Ezt támasztják alá a másik érdekvédelmi szervezethez, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) érkezett visszajelzések is. Egy tanár például arról írt: az egyik diák pozitív koronavírus-tesztje után négy kollégáját tesztelték, de amíg az eredményekre vártak, tovább dolgoztak – volt, aki enyhe tünetekkel is. Többen azt is aggályosnak tartják, hogy azok a diákok, dolgozók, akiknek egyik hozzátartozójuk karanténban van, hivatalosan nem számítanak szoros kontaktnak és továbbra is bemehetnek az iskolába. Ha a kormány nem tesz semmit a biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében, a PDSZ sztrájkot helyezett kilátásba. Komolyabb, egységes kormányzati intézkedésekre a PSZ szerint is szükség lenne, de a munkabeszüntetést a mostani helyzetben ők nem támogatják.