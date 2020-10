Szabad szemmel: lesz-e magyar típusú illiberális demokrácia Bulgáriából?

Az elnökön kívül is egyre több a fertőzött az amerikai vezetés csúcsain. Most Joe Biden a nyugodt erő.

A Fehér Ház kiürült folyosói kísértetkastélyra emlékeztetnek, máshol viszont mintha tudományos fantasztikus filmet forgatnának: „szkafanderes” emberek fertőtlenítenek. Az apparátus nagy része otthonról dolgozik vagy karanténban van. Az elnök és családja kényelméről gondoskodó, mintegy kilencven fős személyzet, illetve a biztonságra felügyelő Secret Service emberei teljes orvosi védőfelszerelést – maszkot, sapkát, köpenyt és gumikesztyűt - viselnek. Az elnök környezetéből Stephen Miller politikai főtanácsadó már a huszonegyedik személy, aki elkapta a Covid-19 fertőzést. Ebben a számban nincsenek benne a Secret Service ügynökök, a fehér házi alkalmazottak és a négy, pozitív tesztet produkáló tudósító. Donald Trump legnagyobb gondja a hírek szerint nem ez, hanem az, hogy lakosztályából mikor mehet végre át az Ovális irodába, mert a híres Resolut íróasztal mögül szeretne televíziós szózatot intézni a nemzethez. Az elnök öt szárnysegédjéből is megfertőződött az egyik. Az öt haderőnem delegáltjainak többek között az a feladatuk, hogy mindenhová az elnök után vigyék „a futball labdát”, azaz az atomfegyverek bevetéséhez szükséges kommunikációs berendezést. A koronavírus a Pentagont is elérte. A vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke és több tagja is karanténba vonult, miután kiderült, hogy a parti őrség helyettes parancsnoka elkapta a koronavírust. Charles Ray tengernagy előzőleg a Fehér Házban vett részt tanácskozáson. Otthonában elszigetelten dolgozik a Nemzetbiztonsági Ügynökség igazgatója, a kiberbiztonsági parancsnokságot vezető Paul Nakasone tábornok is. A védelmi tárca igyekszik megnyugtatni a közvéleményt, hogy mindez nem érinti a fegyveres erők készültségét. Az elnök számára kedvezőtlen fordulatként a kormányzat elveszítette csatáját az Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatósággal (FDA). Trump azt remélte, hogy még a választási kampány hajrájában bejelentheti a Covid-19 elleni szérum elkészültét. Amikor hétfőn visszatért a Fehér Házba, az volt az első dolga, hogy körbe telefonálta az oltóanyagon dolgozó gyógyszergyárak vezetőit. Az FDA azonban ragaszkodott ahhoz, hogy csak a biztonságot garantáló, több tízezer emberen elvégzett próbaoltások után engedélyezi a szert. Ez önmagában is legalább két hónapos eljárás, ami kizárja, hogy november 3. előtt bejelentsék a sikeres fejlesztést. A kormányzat megpróbálta ráerőltetni akaratát az FDA-ra, ám meghátrált, amikor a vita a nyilvánosság elé került. A felmérések alapján így is csak az amerikaiak 51 százaléka adatná be magának az oltást. A felmérésekben vezető Joe Biden kedden gondosan szövegezett és meggyőzően előadott beszédben igyekezett nyugalmat sugallani. Lincoln híres gettysburgi szónoklatának színhelyén azt ígérte, hogy megválasztása esetén minden amerikai elnöke lesz és felül fog emelkedni az utóbbi évek megosztottságán. Hangsúlyozta, hogy a járvány nem politikai fegyver, párthovatartozástól függetlenül mindenkit egyformán érint. Azt a bravúrt is megoldotta, hogy egyetlen egyszer se ejtse ki a jelenlegi elnök nevét. A Trumppal október 15-én esedékes második tévévitáról korábban azt nyilatkozta, hogy a maga részéről szeretné, ha megtartanák, de szó sem lehet róla, ha az elnök még akkor is beteg lesz.

Trump magára húzza a gazdasági kudarcot

Nem mintha sok hely maradt volna, de Donald Trump kedden délután az egyik utolsó szöget is beverte saját újraválasztásának koporsójába. Az interneten üzente meg, hogy a maga részéről befejezi az újabb gazdaságélénkítő csomagról folyó tárgyalást a törvényhozással, arra majd csak a választások után érdemes visszatérni, most az új legfelsőbb bírósági tag kinevezésére kell koncentrálni. A jegybank szerepét is betöltő Federal Reserve elnöke, Jerome Powell előzőleg arra figyelmeztetett, hogy a törékeny kilábalási folyamat megszenvedi, ha tovább késik a nyár óta várt új ösztönzés. Steven Mnuchin pénzügyminiszter hetek óta tárgyalt a törvényhozási vezetőkkel, de a felek nem jutottak sokra – Mnuchin 1600 milliárd dolláros csomagot ajánlott, míg Nancy Pelosi képviselőházi elnök 2200 milliárdot javasolt. A demokrata párti tervezet heti 600 dolláros kiegészítést irányzott elő a munkanélküli segély mellé és 250 milliárdot tartalmazott az államoknak és önkormányzatoknak. A kormányzat heti 400 dolláros munkanélküli segélyt javasolt és az egyéb célokra is kisebb összeget szánt. Trump mindenkit meglepett a hátraarccal. A tőzsde esésnek indult, Pelosi pedig egy belső megbeszélésen nem tartotta kizártnak, hogy az elnök gondolkodását a Covid-19 fertőzésre kapott gyógyszerek befolyásolják. A lépésnek politikailag sem volt értelme. Az elnök gyakorlatilag magára húzta a kudarcot, miközben minden hetedik családnak gond az élelem megvásárlása, a kisvállalkozások fele, általában a cégek 35 százaléka attól tart, hogy nem húzza ki az év végéig. Az amerikaiak háromnegyede támogatja az extrém gazdasági válság hatásait enyhítő segélyeket. A történetben azonban még kedden este újabb fordulat következett. Trump egy másik üzenetsorozatban azt kezdte követelni, hogy a törvényhozás két háza azonnal fogadja el a kisvállalkozásokat segítő programot, dobjon mentőövet az elbocsátásokra készülő légitársaságoknak és állapodjon meg a mindenkinek járó pénzsegélyről. Egyelőre nem világos, hogy Mnuchint küldi vissza tárgyalóasztalhoz vagy azt akarja, hogy a törvényhozás ellentétes vezetés alatt álló házai állapodjanak meg egymással.