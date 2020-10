Hiába szidták, most lehagyta Platinit a góllövőlistán

Elnöki figyelmeztetésben részesült Sidi Péter, a Komárom Olympia SE válogatott sportlövője.

A sportoló a lapunkhoz is eljuttatott szövetségi közlemény szerint szeptember 27-én az országos bajnokságon került összetűzésbe a nemzeti csapat másik versenyzőjével, Péni Istvánnal. Péni a 3x40 lövéses összetett szám döntője után óvást jelentett be, mert szerinte Sidi szabálytalan fegyverrel versenyzett. A két sportoló között már hosszabb ideje feszült a viszony, az óvás után verbálisan is összecsaptak egymással, több nyomdafestéket nem tűrő kifejezés is elhangzott. Nagy György, a sportlövők elnöke közleményében azt írta, hogy a helyzet a két versenyző között fokozódott, amikor pár nappal a történtek után Sidi a közösségi médiafelületeken jelentetett meg olyan bejegyzéseket, melyek sértőek voltak a szövetségre és Pénire nézve is. "Szerettem volna az érintetteket kibékíteni, amely egyeztetést online, illetve telefonbeszélgetések keretében folytattunk le. Továbbá békéltető levélben is megkerestem az érintett sportolókat - olvasható az MSSZ elnökének közleményében. - Mivel kétoldalú érdemi előrelépés nem történt, az alábbi határozatot hoztam: Sidi Pétert, a Komárom Olympia SE versenyzőjét elnöki figyelmeztetésben részesítettem. Egyben felszólítottam, hogy a közösségi médiában szereplő valótlanságokat tartalmazó bejegyzéseket törölje. Amennyiben ez nem valósul meg, abban az esetben az MSSZ fegyelmi bizottságánál fegyelmi eljárást fogok kezdeményezni." A szövetségi vezető írását azzal zárja, hogy a kialakult feszült helyzet nem segíti elő az egyébként is nehezített körülmények között zajló felkészülést a tokiói nyári olimpiára és a különböző versenyekre. Nagy György a történtekről tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, Kulcsár Krisztiánt is.