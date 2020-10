Önkéntes karanténba vonul az EP elnöke

Az Egyesült Államok elnökét a Regeneron nevű antitest-készítménnyel kezelték, miután koronavírusos lett.

Négy napot töltött kórházban a koronavírussal fertőzött Donald Trump , most pedig videóban jelentkezett be a Fehér Ház kertjéből. Közölte, hogy maradhatott volna a Fehér Házban, de orvosai azt tanácsolták, hogy mivel ő az elnök, inkább vonuljon be. Regeneronnal kezelték, amitől állítása szerint azonnal jobban kezdte magát érezni. Ez egy kísérleti gyógyszer, és az Ely Lilly nevű hasonló gyógyszerrel együtt ingyenes adják majd a kórházi kezelésre szoruló, súlyos állapotú betegeknek. Számára ez fontosabb, mint a vakcina, amit rövid időn belülre ígért. Most már arról beszélt, hogy az elnökválasztás után várható, nem előtte, erről pedig a politika tehet. Donald Trump azt mesélte, hogy miután bekerült a kórházba és megkapta a gyógyszert, 24 órán belül jobban volt. Úgy fogalmazott, hogy mindenkinek meg akarja adni a kezelés lehetőségét, hogy mindenkit úgy kezeljenek, mint az elnököt. A készítményt Isten áldásának nevezte, most már tökéletesen érzi magát.