Újabb 1176 koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak, és meghalt 15 beteg

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság elnöke sem tudta Orbán Viktornak megmondani, hogy mikor lesz vakcina, de uniós politikusok szerint jövő év felére lehet meg.

Megnyugtató hírek érkeztek a koronavírus gyógyításáról, mivel a Richter elkezdte gyártani a Rendesivir gyógyszert , de a szegedi klinikán egy másik gyógyszert is elkezdtek használni. Nagy Katalin műsorvezető ezzel indította Orbán Viktor szokásos péntek reggeli interjúját a Kossuth Rádióban. Arra volt kíváncsi, hogy meghozták-e a várt eredményt az új készítmények. A miniszterelnök szerint igen, hiszen ez mégiscsak Szentgyörgyi Albert országa, és azt tudjuk, hogy „a magyar koponyák a legjobbak a világon”. Hozzátette, hogy nekünk nagy orvoskoponyáink vannak. Beszélt arról, hogy eurómilliárdokat költ vakcinakutatásra az Európai Unió, jelenleg hat készítménnyel kísérleteznek. Azonban az Európai Bizottság elnöke sem tudta Orbán Viktornak megmondani, hogy mikor lesz vakcina, de uniós politikusok szerint jövő év felére lesz meg. A miniszterelnök úgy számol, hogy a magyaroknak is jövő év júniusáig, júliusáig kell kibírniuk.

Varga Mihály pénzügyminiszter úgy számolt, hogy már kifelé megyünk a válságból, és a kormány gazdaságvédelmi intézkedési 3-4 százalékkal csökkentették a visszaesést. Emlékeztetett arra, hogy a kormány döntése alapján a lakásépítési áfa ismét 5 százalék lesz 2022 végéig . Orbán Viktor erről azt mondta, hogy ismerjük a pénzügyminisztert, szálkás, karcos személy, ezért jó, ha biztató jelekről számol be, mert „amit Varga Mihály mond, azt komolyan lehet venni”. A kormányfő közölte, hogy hat-hét hónappal ezelőtt egy ismeretlen jelenség jelent meg Európában is, és mindenki különböző válaszokat adott rá. A miénk eltérő a többitől.

Úgy fogalmazott, hogy a mi gazdaságunk más, mint a többi tagállamé, a miénk munkaalapú gazdaság, vagyis fontos, hogy legyen munka. Ezért a magyar védekezés központjában a beruházások állnak: vállalati beruházások és a családok beruházásai. Hozzátette, hogy a legnagyobb családi beruházás, pedig a lakásépítés és lakásvásárlás, ezzel akarják aktiválni az áfacsökkentéssel.

Orbán Viktor szerint ez egy válságkezelési technika, ezért adtak körülbelül 900 vállalkozásnak 1 milliárd eurónyi támogatást, hogy beruházzanak. Orbán Viktor szerint vannak, aki azt gondolják, hogy a világ a vesztébe rohan, mások szerint pedig válaszokat kell találni a bajokra. Elmondása szerint ő is az utóbbi csoportba tartozik, neki a javulás lehetőségét kell néznie, nem a romlásét. Ő úgy látja, hogy tavasszal tudtunk győzni, ez pedig a második hullámban is lehetséges. Szerinte a győzelem ebben az esetben az, ha a kórházak, orvosok, mentősök bírják a terhelést egészen addig, amíg megérkezik a vakcina. Úgy véli, annál sikeresebbek vagyunk, minél később kell elhalasztani tervezett műtéteket. Egyelőre három hétig nem látják szükségét a halasztásnak. Az orvosok béremeléséről elmondta, hogy nem csak az volt a baj, hogy alacsonyak voltak a fizetések, de folyamatos sodródás volt arról, hogy milyen típusú egészségügyi rendszerünk legyen, és erre senki nem adott választ.

Megfogalmazása szerint az emberek és az orvosok is alkalmazkodtak a káoszhoz , berendezkedtek erre. Ezért örül annak, hogy a Magyar Orvosi Kamara azt mondta, hogy „mi orvosok nem érezzük jól magunkat ebben a helyzetben”, mert ehhez ők kellettek. A javaslatukat elfogadta a kormány , ez pedig vonatkozik a béremelésre, jogviszonyokra és a hálapénz kivezetésére is. Nem mondja, hogy tökéletes lesz, de lesz egy rend . Szerinte a becsületes orvosok és a betegek ki tudnak építeni egy olyan rendszert, hogy ahol a betegek, akik meg akarnak gyógyulni, segítséget kapnak, és ők ezért tb-t fizetnek. Nagy Katalin közölte, hogy azt látjuk, hogy brüsszeli politikusok egymás után támadják meg Magyarországot, vagy akár Orbán Viktor személyét. A műsorvezető felvetette, hogy Katarina Barley, az Európai Parlament német alelnöke kijelentette, hogy a korrupció a miniszterelnök családjában is megtalálható, miközben pár évvel ezelőtt ő maga mondta azt Sopronban, hogy Magyarország jól használja fel az uniós támogatásokat.