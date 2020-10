Elmaradt a második szabadedzés is a Nürburgringen a rossz idő miatt

A címvédő páros legyőzte a két évvel ezelőtti bajnok kettőst a francia nyílt teniszbajnokság pénteki elődöntőjében.

A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős bejutott a fináléba a francia nyílt teniszbajnokságon. A második helyen kiemelt világbajnok magyar, francia duó a pénteki elődöntőben 6:2, 4:6, 7:5-re győzte le a negyedikként rangsorolt, két évvel ezelőtt bajnok Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova cseh párost. A találkozó 2 óra 29 percig tartott.

Babosék - akik közösen diadalmaskodtak az elmúlt két évben a világbajnokságon - 2:1-es vezetésüknél vették el ellenfelük adogatását először, ekkor azonban a csehek még a magyar játékos szerváját rögtön "megkontrázták". Innentől azonban nem volt kérdés a magyar, francia páros sikere az első játszmában, igaz, rendre szoros játékokat játszottak a felek, de a legfontosabb pontokat Babosék nyerték.

A második játszmát jól kezdték Babosék, gyorsan 2:0-s előnybe kerültek, de Mladenovic kettős hibái visszahozták a riválist, amely egyenlített. A csehek játéka fokozatosan feljavult és 3:3 után brékelőnybe kerültek, innen pedig már nem is engedték ki a kezükből a szettet.

A mindent eldöntő harmadik játszma első játékát "vért izzadva", két bréklabdát hárítva megnyerték Babosék, de gyorsan jött a cseh egyenlítés. Mladenovic adogatása Baboséhoz hasonlóan hosszúra nyúlt, de ezúttal is a címvédő sikerét hozta, viszont a rivális pillanatok alatt egalizált. A következő játékban Babosék már nem tudták elkerülni, hogy a csehek elvegyék adogatásukat, de óriási küzdelemben sikerült azonnal visszabrékelniük. Mladenovic a korábbiakhoz képest simán hozta adogatását, de a csehek sem izzadtak meg, így kerek két óra játék után újra egyenlítettek.

Babos sikeres adogatójátéka után a címvédő előtt először csillant fel a döntő lehetősége, és a következő játékban Krejcikova hibája után meccslabdához jutott, Babos tenyerese azonban pályán kívül ért földet. Ezután pillanatok alatt egyenlítettek a csehek. Mladenovic adogatása során ugyan többször is hibázott, de elsősorban neki köszönhetően így is 6:5-ös előnybe kerültek Babosék. Siniakova adogatása először simának tűnt, de a magyar, francia kettős 40:15-ről egyenlített. Mladenovic kegyetlen tenyeresével másodszor is meccslabdához jutottak Babosék, viszont a francia röptéje rossz volt. Nem kellett sokat várni a harmadik meccslabdára, ezt viszont Krejcikova hárította egy kiváló röptével. Azonnal jött a negyedik lehetőség a döntőre, Babos azonban elhibázott egy könnyű tenyerest. A magyar lecsapása után jött az ötödik meccslabda, amelynél Babos ezúttal egy keresztfonákot rontott el. Siniakova kettős hibája után hatodszor is megkapta a lehetőséget a címvédő, amely végül Mladenovic röptéjével lezárta az összecsapást.

Babosék - akik idén már az Australian Openen is diadalmaskodtak - a döntőben az Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk chilei, amerikai és a Nicole Melichar, Iga Swiatek amerikai, lengyel páros összecsapásának továbbjutójával találkoznak.