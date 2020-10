Szabad szemmel: Orbán rossz szokásától a néppárt Waterloo-jáig

Az aggasztó számok fényében Boris Johnson hétfőn készül bejelenteni legújabb szigorításait. Az első számú célpont a vendéglátóipar, különösen a kocsmák lesznek.

A csütörtökön és pénteken a reggeli hírműsorokba delegált kormánytagok, Robert Jenrick, önkormányzati miniszter, majd Nadhim Zahawi, az üzleti életért felelős államtitkár szavaiból minden brit számára egyértelművé vált, hogy elsősorban Észak-Angliában már a legközelebbi napokban újabb komoly korlátozások bevezetésére kell számítani. Bár a kormányzati fegyelmet tartva konkrétumok megszellőztetésére egyikük sem vállalkozott, bizonyos, hogy Anglia követi Skóciát, melynek középső részén, többek között Glasgowban és környékén már péntek délutántól 16 napra teljesen bezártak a kocsmák és éttermek, az alkoholt nem árusító kávézók pedig délután 6 óráig várják csak a vendégeket. Anglia északi fertályán különösen Manchesterben, Liverpoolban és Newcastle-ben az elmúlt napokban gyorsan emelkedett az új megbetegedések száma. A szabadságjogokat sújtó újabb csapás előtt sokan úgynevezett „vadnyugati hétvégére”, jó ideig az utolsó kicsapongásra készülnek. A Downing Street önmérsékletre szólította fel a lakosságot, hiszen látható, kivált az egyetemi hallgatók partizása milyen következményekhez vezetett. A newcastle-i egyetemen például több mint 1600 „covidost" regisztráltak. A kocsmák sorsa egy időre megpecsételődött azután, hogy Chris Whitty professzor, angol tisztifőorvos 130 közép- és észak-angliai képviselőt tájékoztatott és közölte, a koronavírusos esetek több mint 32 százaléka vezethető vissza pubokba, bárokba, kávézókba és éttermekbe. A kormány fokozatosan fordul az országos helyett a lokális restrikciók foganatosítása felé. Pénteki sajtóhírek szerint arról már megszületett a döntés, milyen intézkedéseket vezetnek be az 1-es és 2-es fokozatú, a Covid-19 által alacsony és közepes mértékben érintett régiókban, a hétfői parlamenti vita előtti utolsó konzultációk arról folynak, mit tegyenek azokkal a legfertőzöttebb területekkel, ahol 100 ezer lakosra 500-nál is jóval több megbetegedés esik. Itt visszatérhetnek a márciusi 23-án bejelentett teljes vesztegzárhoz hasonló körülmények, családok, barátok elkülönítésével, a vendéglátó- és szállodaipar lezárásával, azzal a különbséggel, hogy az iskolákat és egyetemeket mindenképpen nyitva akarják tartani. Európa leginkább érintett 22 gócpontja között öt észak-angliai körzet található, Madridot és az észtországi Ida-Viru vidéket Merseyside, Liverpool környéke követi. Itt 100 ezer lakosból 685 betegedett meg. Az elmúlt két hétben az idősebb korosztály egyre több képviselője esett ágynak. Egészségügyi vezetők máris az ingyenes ellátás, az NHS "felrobbanásától" tartanak. Számításaik szerint a kórházak tíz nap múlva ismét kritikus helyzetbe kerülnek. Egy nap alatt 20 százalékkal, 609-re emelkedett a kórházi ellátásra szorulók száma, míg összesen 17 540 új esetet erősítettek meg. Intenzív szakmai viták tárgya, milyen lépéseket hozzon a kormány a társadalom legveszélyeztetettebb, legsérülékenyebb tagjainak védelmében. Miután bebizonyosodott: három hónapig tartó tavaszi szobafogságuk maradandó mentális problémákat okozott, az őszi-téli terv személyre szabottabbnak ígérkezik. Az újabb megszorításokról szóló hétfői parlamenti vita végén Boris Johnson nem számíthat biztos szavazati többségre. Korábban lojális konzervatív képviselők is elégedetlenek a kormány válságmenedzselésével. Leginkább az észak-angliai honatyák fenyegetőznek, meggyőződésük, hogy a volt fővárosi főpolgármester változatlanul London-centrikus érdekeket képvisel. Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére „zavarosnak, kaotikusnak és igazságtalannak" nevezte, hogy az embereknek hétfőig kell várniuk az új karantén-szabályok megismerésére. A megroggyant, sőt bezárásra kényszerülő vállalkozások, üzletek legalább a pénzügyminisztertől segítséget kapnak. Rishi Sunak új munkahelymegőrző-támogató intézkedései között kiemelt súlyt kap az Észak-Angliában kényszerszabadságra küldött dolgozók kiesett fizetésének részleges kompenzálása.