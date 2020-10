Hajléktalan költözött a pécsi klinika Covid-részlegébe

A szervezet vezetése másfél órán át tárgyalt a miniszterelnökkel.

Jövő héten kedden egyeztet Pintér Sándorral a Magyar Orvos Kamara elnöksége az új egészségügyi foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos törvényről. Mind erről a kamara belső hírlevelében tájékoztatta az orvosokat Kincses Gyula, a köztestület elnöke.



„A Magyar Orvosi Kamara a miniszterelnökkel folytatott másfél órás megbeszélés során a bérről és a hálapénzt kivezetésről kötött szóbeli megállapodást. Minden, ami ezen túl van, a kormány önálló munkája, e tekintetben a hétfői törvényjavaslat számunkra is váratlan fordulat volt”

- hangsúlyozza a köztestület szerkesztett hírlevele. Jelzik azt is, hogy az egyeztetésen az orvosok által leggyakrabban felvettet témákat érintené a kamara elnöke. Így a megbeszélésen kezdeményezi az új törvény a kirendeléssel, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos rendelkezéseinek a módosítását. Ezzel kapcsolatban Kincses Gyula pénteken az ATV Start műsorában azt mondta, a tárgyaláson abból tudnak kiindulni, ami a Magyar Közlönyben megjelent törvényszövegben van, a kérdésben Orbán Viktor a HírTV-nek adott interjúja nem bír jogi kötőerővel. (A miniszterelnök szerda este egyebek mellett azzal igyekezett megnyugtatni az orvosokat, hogy a kirendelés a járványhelyzetre vonatkozik.) A kamara korrekciós listájára került a másodállások, magánegészségügyi tevékenység korlátozása is. Az orvosok a törvény e passzusa miatt bizonytalanok, és félnek, ha kategorikusan tilos lesz a magánszektorban munkát vállalniuk a béremelés jövedelemcsökkentést okoz nekik. A kamara arra is figyelmeztett, hogy a törvény egy lépcsős 2021. január 1-jei bevezetése ellátási zavarokat okoz. Az egyéb jogviszonyok felszámolása szakmákat, intézményeket dönt be. Továbbá tisztáznák azt is, hogy milyen szabályok mentén és ütemezéssel juthatnak az alapellátók is kamara bértáblájának megfelelő jövedelemhez.