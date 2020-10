Ők nyerték az idei Budapest Maratont

William Spearman klubnál betöltött szerepe felbecsülhetetlen értékű, eddig egy Bajnokok Ligája-trófeában, egy Európai Szuperkupában és egy angol bajnoki címben kamatozott.



A modern labdarúgásban hatalmas ütemben fejlődik az a terület, mely korábban nem tartozott szorosan a sportághoz. A dietetikusok a futballisták étrendjét szabályozzák, a fizioterapeuták a fizikai felkészítés elemi részei, számtalan élklub már adatelemzőket is igénybe vesz, akik számításokkal segítik a menedzser vagy vezetőedző munkáját. A tréner így nem online casino -ban érzi magát, amikor valakit pályára kell küldenie, hanem több hónapnyi statisztikai elemzés alapján tud dönteni, hogy a jobban fejelő vagy a tizenegyesrúgásnál higgadtabb futballistáját kell aktuálisan bevetnie. A The Athletic nemrégiben a Liverpool futballcsapatának sikereit vizsgálta – a klub 2 éven belül Bajnokok Ligája-, Európai Szuperkupa-győztes és angol bajnok lett –, melynek egyik fő letéteményese egy bizonyos William Spearman. Jürgen Klopp csapatának tagja részecskefizikából doktorált a Havardon. Hogy mit keres egy ilyen ember egy Premier League-csapatnál? Pontosan ugyanazt, mint a klubnál dolgozó asztrofizikusok és filozófusok. Bizony, belőlük is akad az Anfield Roadon, ahol nem túlzás azt mondani, hogy a labdarúgásnak és annak határterületeinek legkiválóbb szakembereit sikerült megnyerni, s ennek nyomán évtizedek óta nem látott sikerek álltak a házhoz.

A Voronoj cellától a gólig

Vissza a 2018 márciusától a klubot erősítő Spearmanhez: a vezető adatelemző matematikai és fizikai úton dolgozott ki egy modellt, amely elvezetett ahhoz, hogy a Liverpool mára a világ bármelyik csapata ellen tökéletesen tudja uralni a játékteret. A fizikus az úgynevezett Voronoj-cellát hívta segítségül. Ennek nyomán Spearman és csapata ki tudta számolni, hogy a pálya különböző területein bizonyos passzokat milyen sebességgel lehet elérni, s ennek következtében a pálya mely területei maradnak tisztán. A játékosok fizikai teljesítményének tökéletes feltérképezésével azt is pontosan kiszámította, hogy milyen passzláncolatok vezethetnek el legnagyobb eséllyel a gólszerzéshez. Spearmen a valós idejű adatokat, melyek özönlenek hozzá egy-egy mérkőzés alatt, rögvest rendezi, s néhány perc leforgása alatt Jürgen Klopp már a saját tabletjén nézheti át azokat a pontokat, ahol saját csapata vagy épp az ellenfél sebezhetővé vált az adott mérkőzésen. Mondani is felesleges, ez hatalmas előnyt jelent a Liverpool számára egy meccsen. Nem is véletlen az ellenállhatatlan játékkal elért 2019-es Bajnokok Ligája-győzelem és a 33 győzelemmel, 3 döntetlennel és 3 vereséggel megnyert Premier League-trófea. A bajnokságban 33 gólt kapott 38 mérkőzésen a Pool, mely közel volt hozzá, hogy a PL történetében, az Arsenal után másodikként veretlenül legyen bajnok. A csapat az egyedi adatelemzési módszernek köszönhetően több Premier League-rekordot is megdöntött: legtöbb hazai győzelem egyhuzamban (24 meccs), a legnagyobb pontkülönbséggel megnyert bajnokság (25).