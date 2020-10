Napelem szegény nagycsaládosoknak – Az elszámolás kedvezőtlenebbül változik

A kormány a jövő év közepétől a legszegényebb, 5 ezer fősnél kisebb falvakban élő nagycsaládosokat 30-40 százalékos napelemtelepítési támogatással segítené.

Jövő év júliusától remélhetnek a családok vissza nem térítendő támogatást háztáji napelem-telepítésre – közölte pénteken az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A támogatást a kevésbé fejlett térségekben élő nagycsaládosok elektromos fűtésének kialakítására szánják. Palkovics László szakminiszter három hete egy szakkiállításon említette meg először, hogy uniós forrásból 30-40 százalékos vissza nem térítendő támogatást kívánnak nyújtani e célra. Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár a Climate Energy Summit nevű pénteki rendezvényen ehhez annyit fűzött hozzá, hogy a támogatást az 5 ezer fősnél kisebb települések lakosai vehetnék fel. Az ITM-közlemény és Kaderják Péter is felhívta a figyelmet arra a – szakértők szerint inkább kedvezőtlen – változásra, hogy az EU 2024 január elsejétől kivezeti a háztáji napelemesek „szaldóelszámolását”. Az elvontnak tűnő fogalom ma igen sok megtakarítást hoz a napelemes háztartásoknak. Most ugyanis, míg a háztetőkre szerelt panelek esetleges pillanatnyi többlettermelését az országos hálózat „megveszi”, addig a napból nyertnél magasabb családi igények esetén a fogyasztó a közhálózatból, saját energiaszolgáltatójától vásárolja meg a szükséges áramot. Az éves elszámolás során pedig csak a két mennyiség különbségét kell kifizetni. Az EU ebben szakemberek ama kifogásaira hallgatott, miszerint az országos rendszerből vásárolt áram után így a háztáji vevő nem fizeti meg a hálózat működtetési költségeit, ami a többi vevő esetén akár a számla felét is kiteheti. Eszerint 2024 elejétől a háztáji napelemeseknek is meg kellene fizetniük a közhálózatból vásárolt áram teljes árát. Kaderják Péter a szabálymódosítást igyekezett támogatási terveikkel ellenpontozni, illetve leszögezte, hogy az eddig, illetve 2023 végéig feltelepített napelemes rendszerek a jövőben is alkalmazhatják a szaldóelszámolást. (Szakértők szerint a tárcatervek az elkövetkező három év során igencsak megdobhatják a háztáji napelemtelepítéseket, amire jelenleg csak – szintén uniós hátterű – kedvezményes hitel igényelhető.) A közlemény szerint az év elején elfogadott új Nemzeti Energiastratégia legalább 200 ezer, átlag 4 kilowattos, otthoni háztetőre szerelt napelem-rendszert céloz a következő évtized elejére (valójában 2035-re). (A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelenleg körülbel 17 ezer ilyen háztáji rendszert tart nyilván.) Előadásában Kaderják Péter is emlékeztetett: míg az elmúlt években is ugrásszerű bővülés mutató hazai napelemparkok összmérete mára körülbelül 1500 megawatt (MW), a mértéket az Orbán-kormány 2030-ra több mint 6 ezer, 2040-re pedig több mint 12 ezer MW-ra növelné. (Az összes típusú hazai erőmű összteljesítménye jelenleg valamivel több mint 8 ezer MW.)