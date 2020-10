Több mint 13 ezer új fertőzöttet találtak egy nap alatt Oroszországban

A koronavírus miatt áttérnek a távoktatásra.

Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra

– jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében, amelyről az MTI számolt be. Az állami hírügynökség szerint az intézkedés célja megfékezni a koronavírus-járvány további terjedését. Az általános iskolák összes osztályainak tanulói számára ugyanakkor kötelezővé teszik az arcmaszkok viselését oktatás közben. A tanítás utáni szakköri tevékenységet visszavonásig felfüggesztették. Az óvodák működését nem korlátozzák, de három évnél idősebb gyerekeknél ajánlott a maszkviselés. Szlovákiában szombaton 1054 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, a tesztek száma kilencezer volt. A halottak száma továbbra is 61 – közölte vasárnap az egészségügyi információk nemzeti központja weboldalán. A kórházakban koronavírus-fertőzés miatt 388 személyt kezelnek.



„A szlovákiai járványhelyzet nagyon komoly. Pillanatnyilag a családok jelentik a legkockázatosabb helyet, ahol az emberek megfertőződhetnek”