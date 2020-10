Megvan, ki lett a 13. Nemzeti Vágta nyertese

A Mercedes brit pilótája 91. futamgyőzelmét aratta a Nürgburgringen, ezzel beállította a hétszeres világbajnok rekordját. Ennek apropóján megkapta a legenda egyik sisakját.

Ugrás az ismeretlenbe, valami ilyesmit érezhettek a pilóták azt követően, hogy pénteken az időjárás szeszélye miatt egyetlen egy kört sem tudtak megtenni a Nürgburgringen, ahová 2013 után tért vissza a Forma-1. Szombaton aztán egyetlen szabadedzést követően jött az időmérő, amelyen gyomorproblémák miatt nem tudott részt venni Lance Stroll, a Raicing Point versenyzője. Mindez azt jelentette, hogy Nico Hülkenberg Silverstone után ismét autóba ülhetett.

„Kölnben voltam, ami egy órára van innen. Amúgy is jöttem volna ide délután, hogy csináljak pár tévés dolgot. Egy barátommal ültem épp egy kávé fölött délelőtt tizenegykor, amikor Otmar (Szafnauer, csapatfőnök – szerk.) hívott: »Hülkenberg, siess, szükségünk van rád itt!« Autóba ültem, és jöttem – a többi történelem” – mesélte a német, aki az időmérőn nem remekelt, utolsó lett.

A pole pozíció eközben már-már megszokott módon a két Mercedes-pilóta között dőlt el, ezúttal Valtteri Bottas gyorsabb volt Lewis Hamiltonnál.

A rajtnál Bottas és Hamilton nagyot harcolt egymással, két kanyar után a finn maradt az élen, Hamilton másodiknak sorolt be. A 13. kör elején a finn csúnyán elrontotta az első kanyar féktávját, a brit emiatt utolérte, és meg is előzte. Bottas ezután kiállt kereket cserélni, és harmadikként tért vissza a pályára Max Verstappen (Red Bull) mögé. A 16. körben Hamilton, valamint Verstappen is friss abroncsokat kapott, három körrel később viszont Bottasnak műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt. Így Lando Norris (McLaren) léphetett előre harmadiknak, azonban a verseny felénél Daniel Ricciardo (Renault) vette át a harmadik helyet Norristól, miután a brit versenyző kerékcserére a bokszba hajtott. Húsz körrel a leintés előtt Hamilton és Verstappen előnye az első két helyen csaknem egy perc volt a harmadik ausztrállal szemben, a hajrában viszont még a biztonsági autó is bent járt a pályán, de a dobogós helyezések sorrendje a leintésig már nem változott.

„Jól rajtoltam és Valtteri mellé kerültem, de aztán visszaelőzött, nagyszerű munkát végzett. Azt mondtam magamban, nagyon szép volt. Utána próbáltam tartani a lépést és jött az elfékezése” – értékelt Hamilton, aki sikerével beállította a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját. Az interjú közben Schumacher fia, Mick édesapja egyik mercedeses sisakját adta át a rekordbeállítás alkalmából a brit pilótának, aki 69 pontra növelte az előnyét az összetettben hat versennyel a szezon vége előtt. „Nem is tudok megszólalni. Gyerekként iszonyatosan felnéztem rá, Michaellel játszottam számítógépes játékokban, és láttam a dominanciáját éveken keresztül. Nem hittem volna, hogy bárki be tudja állítani a rekordjait, pláne nem, hogy én. Ez egy elképesztő pillanat, időre van szükségem, hogy ezt feldolgozzam. A csapatom nélkül mindezt nem érhettem volna el, nagy köszöntet jár nekik” – tette hozzá.

„Második lettem, ennél előrébb nem végezhettem volna” – értékelt visszafogottan Verstappen, aki a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is bezsebelte. „Úgy érzem magam, mintha ez lenne a Forma-1-es pályafutásom első dobogója, két és fél éve volt az utolsó alkalom, amikor a pódiumra állhattam. Nagyon jó érzés, nagyon boldog vagyok. A csapattal nagyon rég vártunk erre, ez egy nagy pillanat számunkra” – mondta Ricciardo, aki mögött Sergio Pérez (Racing Point) lett a negyedik. Az ötödik helyen Carlos Sainz Jr. (McLaren) végzett, őt Pierre Gasly (Alpha Tauri) és Charles Leclerc (Ferrari) követte. Az utolsó helyről startoló, Strollt helyettesítő Hülkenberg nyolcadik lett, míg Romain Grosjean (Haas) kettő, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) pedig egy ponttal gazdagodott.

Az F1-es pályafutása 323. versenyét teljesítő, ezzel rekorderré vált finn Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 12. lett. A 2007-ben vb-győztes Räikkönen a brazil Rubens Barrichello 322 F1-es rajtot számláló csúcsát adta át a múltnak.

A vb két hét múlva, Portugáliában folytatódik.