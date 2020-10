Nem árt, ha gyakrabban fertőtleníti a mobilját a járvány alatt

Az őslény egy méter hosszú koponyája és több csontja is konzerválódott.

Az Albertai Egyetem csapata egy korábban ismeretlen tengeri ragadozó, a Gavialimimus almaghribensis fosszíliájára bukkant – írta az Eurekalert híre nyomán a 24.hu . Az állat egy ősi tengeri hüllő, moszaszaurusz volt: ezek az egyedek akár 17 méter hosszúra is megnőhettek, és 72-66 millió éve éltek. A faj kövületét egy marokkói foszfátbányában fedezték fel. Az állat 1 méter hosszú koponyája, illetve néhány csontja konzerválódott. A kutatók, Catie Strong és csapata szerint a most leírt faj különlegességei hosszú, keskeny orra, illetve összeilleszthető fogai voltak. Hasonló fogai vannak a krokodilokkal és aligátorokkal rokonságban álló gaviáloknak is. Strong úgy véli, a ragadozó a gyorsan mozgó prédákra specializálódott. A moszaszauruszok jellemzően eltérő zsákmányokra vadásztak, és ezek a prédák hozzájárultak, hogy sok moszaszauruszfaj egy időben, egy helyen élhessen együtt anélkül, hogy versenyezniük kelljen a táplálékért.