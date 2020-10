Bajnok a Lakers, James a legértékesebb játékos

A Lakers tizenhetedszer, a legjobbnak megválasztott LeBron James negyedszer diadalmaskodott az NBA-nagydöntőjében.

Újra itt van, újra ott van, újra itt van a nagy csapat – énekelhetnék Los Angelesben, hiszen tíz év után ért újra a csúcsra az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban, az NBA-ben a Los Angeles Lakeres, megszerezve ezzel a franchise 17. bajnoki címét. Vezére, a nagydöntő legjobb játékosa a negyedik aranygyűrűjét bezsebelő LeBron James – egyedüliként az NBA történetében – a harmadik csapatával is kiérdemelte az MVP (legértékesebb játékos) címet.

A szakemberek ugyan már szombat hajnalra várták az arany-lilák megdicsőülését, ám az ezer sebtől vérző Miami sikerrel halasztotta el a bajnokavatást. A floridaiak a nagydöntő során másodszor tripla dupláig – 35 pont, 12 lepattanó, 11 gólpassz - Jimmy Butler vezetésével még utoljára összeszedték magukat, ám érezhető volt, erejük véges. A Lakeres pedig kihasználta, hogy teljesebb a kerete, s hétfőre virradóra lezárta a párharcot. Az első negyed után ugyan még csak nyolc egységgel vezettek a kaliforniaiak, ám a félidő előtt már harminc pontnyira hízott a különbség, mely a fordulás után még nőtt is, így a végén a Heat erejéből már csak az eredmény kozmetikázására futotta. A nagydöntőben meccsenként átlag 43 percet játszó Butler kipurcant a végére, ellenben James összerakott egy masszív tripla duplát – 28 pont, 14 lepattanó, 10 assziszt –, s mivel Rajon Rondo és Anthony Davis is remekelt, a túloldalon pedig csak az összedrótozott Bam Adebayo jutott 12 pont fölé, így végül simán – 106-93 – behúzta a hatodik meccset a Los Angeles. Mely ezúttal nem is elsősorban a fergeteges támadójátékával, sokkal inkább a szinte tökéletes védekezésével törte meg a Miamit, mely az első két negyedben mindössze 36 pontra volt képes.

A finálé hat mérkőzése is bebizonyította, egész éves produkciója után a Lakers megérdemelte a bajnoki címet: a nyugati főcsoportot meggyőző fölénnyel nyerte, s csak az alapszakaszelső Millwaukee, valamint a címvédő Toronto nyert több meccset a Lakersnél. Csakhogy a Bucksot éppen a Miami állította meg a főcsoport-elődöntőben, a Raptors pedig a Boston ellen kapitulált, míg a Celtics a Heat ellen hasalt el, így, miután egyaránt 4-1-es összesítéssel átlépett a Portlanden, a Houstonon és a Denveren, a fináléban már egyértelműen a Lakers számított esélyesnek. A Los Angeles-iek hosszú, sikertelen korszakot zártak le az idei szezonnal: utoljára 2012-13-ban jártak a rájátszásban, sőt, a 2015-16-os bajnokságban – éppen az idén januárban tragikusan elhunyt legenda, Kobe Bryant pályafutásának utolsó idényében – a klub történetének legrosszabb mérlegével, mindössze 17 győzelemmel zárták a 82 meccses alapszakaszt. Borzalmas átigazolások és draftok után aztán 2018-ban érkezett James, egy évvel később pedig az új sikeredző, Frank Vogel, valamint Davis, s az idei szezonra a helyére kerül minden alkatrész, már a bajnokság kezdete előtt látszott, véget érnek a szűk esztendők. A koronavírus miatt félbeszakadt idény folytatására, az Orlando melletti Disney-buborékba már favoritként érkeztek az arany-lilák, ráadásul a fináléra a Miami elfogyott: Adebayo mellett a szlovén Goran Dragic is megsérült, s utóbbit csak a hatodik meccsre tudták összedrótozni.

James viszont egykori csapata ellen is hozta a szokásos, döntőbeli formáját – a hat meccsen 29,8 pontot, 11,8 lepattanót és 8,5 asszisztot átlagolt –, nem véletlenül érdemelte ki az MVP-címet. Eddigi négy bajnoki gyűrűje mellé minden alkalommal begyűjtötte a legjobb játékosnak járó elismerést is - korábban 2012-ben és 2013-ban éppen a Miamival, 2016-ban pedig a Clevelanddel –, ennél többször – hat alkalommal – ezt csak Michael Jordan mondhatja el magáról. Ám a chicagói legenda még az utolsónál is „csak” 35 éves és 4 hónapos volt, James viszont az idén 35 évesen és 9 hónaposan ült a trónra – nála idősebben, 35 évesen és 10 hónaposan csak egy másik korszakos zseni, Wilt Chamberlain lett nagydöntő MVP 1972-ben. Akkor is a Lakers győzött, mely idei, 17. sikerével – a jogelőd Minneapolis Lakers-szel közösen – beérte a bajnoki címek számában eddig egyedül uralkodó, ősi rivális Bostont – csak, hogy még édesebb legyen a siker…