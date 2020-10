Kigyulladt a Kilimandzsáró

Tudósok, művészek és klímaaktivisták arra kérik a miniszterelnököt: ne blokkolja az uniós klímacél elfogadását az Európai Tanács csütörtökön kezdődő ülésén.

Hétfőtől szerda éjfélig demonstrál a Greenpeace tudósokkal, művészekkel, környezetvédőkkel a Karmelita kolostornál. Kiállásukkal Orbán Viktornak üzennek: kifogások helyett érdemi klímavédelmi lépéseket várnak a kormányfőtől és azt, hogy az Európai Tanács csütörtökön kezdődő ülésén ezúttal ne blokkolja, hanem támogassa egy ambiciózus uniós klímacél mihamarabbi elfogadását.

„Régóta tudjuk, hogy veszély fenyeget, régóta tudjuk, hogy mit kellene tenni, és azt is tudjuk, hogy a halogatással csak a kockázatokat és a költségeket növeljük” – hívta fel a figyelmet a klíma- és ökológiai válsághelyzet súlyosságára Áder János köztársasági elnök az ENSZ szeptember 23-án tartott közgyűlésén. A környezetvédelmi szervezet szerint itt az idő, hogy az EU és a világ vezetői komolyan vegyék a klímaválság fenyegetését, és meghozzák azokat a döntéseket, amelyek esélyt adnak az emberi civilizáció túlélésére.

Európa állam- és kormányfői október 15-16-án tárgyalnak az új uniós kibocsátáscsökkentési célszámokról az Európai Tanács ülésén. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli. A döntés tétje a Párizsi Klímaegyezmény: most kell lefordítanunk a vállalásokat konkrét tettekre. Azaz, hogy miként csökkentjük a üvegházhatásúgáz-kibocsátásunkat úgy, hogy a globális felmelegedést a kritikus másfél fok alatt tudjuk tartani. A tudomány álláspontja egyértelmű a kérdésben:

ahhoz, hogy elkerüljük az ökológiai- és klímaválság legkatasztrofálisabb hatásait, 2030-ig legalább 65 százalékkal kell csökkentenünk a szén-dioxid-kibocsátásunkat Európában az 1990-es szinthez képest.

Ezért is tart 65 órán át a Greenpeace demonstrációja Budapesten, a miniszterelnöki iroda épülete előtt, a Karmelita kolostornál. A demonstrációban résztvevők arra hívják fel a figyelmet: a tudományos iránymutatást követő bátor, ambiciózus klímavédelmi kiállást várnak a magyar kormányfőtől hazai és uniós szinten is.

Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse. „2020-ban nem vesztegethetjük tovább az időt, nem ismétlődhet meg még egyszer, hogy a magyar kormányfő blokkolja az uniós klímamegállapodás létrejöttét, mint azt tette tavaly nyáron . Most olyan vezetőkre van szükség, akik kifogások helyett megoldásokat keresnek, és mindent megtesznek azért, hogy hatékonyan és a lehető leggyorsabban csökkentsük a szén-dioxid-kibocsátásainkat. Olyan vizsga előtt áll az emberiség, amelynek csak egyszer lehet nekifutni, és nem bukhatunk meg rajta” – figyelmeztetett, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse.

„Egy ideje szinte már csak azon gondolkodom, hogy miként tudjuk ezt a bolygót megmenteni önmagunktól. Mitőlünk, akik mindent megkapunk, és mindent el is veszünk tőle. Sokáig azt gondoltuk, ez egy kiapadhatatlan kincsesláda, de egyre szorongatóbb a felismerés: ez a kincsesláda hamarosan kiürülhet. És az emberiség, amely kreativitással és tehetséggel olyan elképzelhetetlen dolgokat hozott létre, most mégsem cselekszik. Tudom, hogy a politikai és gazdasági döntéshozóinknak millió féle akaratot kell összehangolniuk, de kérem őket, a döntéseiknél sorra vett sok szempont között az, hogy az 'otthonunkra' őrületes módon kéne vigyáznunk, legyen az őt megillető helyen: legfelül” – nyilatkozta a demonstrációt megnyitó Udvaros Dorottya.

„Nem csak klímaválságot, hanem ökológiai válságot is előidéztünk. Nincs kire mutogatnunk: ez itt, nálunk is történik. Az álmegoldások, a tüneti kezelés helyett a problémák gyökerével kell foglalkoznunk. Egy olyan társadalmi-gazdasági rendszerre van szükségünk, amely a kényszeres növekedés hajszolása helyett a valódi szükségleteink kielégítését biztosítja, amely a fokozódó központosítás helyett nagyobb önrendelkezést ad a helyi közösségeknek, és a természeti értékek felélése helyett azok megőrzését szolgálja. A tudomány üzenete egyértelmű: példátlan a pusztítás, amit okozunk, és mélyreható változásra van szükség, hogy megelőzzük a további katasztrófákat. Nem halogathatunk tovább, hiszen már most késésben vagyunk” – tette hozzá Pribéli Levente, a Fridays for Future Magyarország aktivistája.

A Greenpeace levélküldő kampányában továbbra is bárki üzenhet Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy vegye komolyan a klímavédelmet. A környezetvédő szervezet most sok ezer, a jövőjéért aggódó állampolgárral együtt azt várja a magyar kormányfőtől: az Európai Tanács ülésén támogassa a lehető legambiciózusabb klímacélt.