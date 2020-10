A koronavírus miatt elmarad a Vörösmarty téri karácsonyi vásár

A 2016-os győztes séf e hét csütörtökön és pénteken Tallinban értékeli az ételeket a világ legrangosabb szakácsversenyén.

Széll Tamás séf is részt vesz az idei Bocuse d'Or Europe zsűrijében; a világ legrangosabb gasztronómiai szakácsversenyének európai döntőjét csütörtökön és pénteken rendezik meg az észtországi Tallinnban. Széll Tamás versenyzőként 2016-ban megnyerte a Bocuse d'Or Europe akkor éppen Budapesten megrendezett kontinentális döntőjét, majd a 2017-es lyoni világdöntőben a 4. helyezést és a legjobb húsétel különdíját szerezte meg. A már több budapesti étterem konyhájával is Michelin-csillagot kiérdemelt magyar séfet a következő évben a Bocuse d'Or Europe zsűrielnökének hívták meg, 2019-ben pedig a világdöntő zsűrijében is helyet kapott. – Sajnálatos, hogy az idei kétnapos versenyt a koronavírus-járvány miatt először el kellett halasztani májusról októberre, és az is, hogy most nézők nélkül lehet csak megrendezni az észt fővárosban – mondta hétfőn Széll Tamás.



2019 januárban Széll Tamás a Bocuse D'Or világdöntőjében zsűrizett Fotó: Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP

Idén a koronavírus-járvány miatt mindkét napon nyolc-nyolc nemzet versenyez; a Magyarországot képviselő Veres István, a Babel étterem volt séfje a pénteki mezőnyben indul. A kontinensdöntőn minden indulónak két ételt kell elkészítenie: az idei húsos téma az észt fürj lesz, a tányéron tálalt fogás alapanyaga pedig a Dél-Észtországban tenyésztett afrikai harcsa. Európából ezúttal tíz csapat juthat tovább a 2021-es lyoni világdöntőbe, amelyet rendhagyó módon júniusban rendeznek majd meg.