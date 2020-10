Március óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet Olaszországban

Az esetek több mint 77 százaléka családon belüli fertőzésre vezethető vissza.

Olaszországban március óta nem látott mértékben nőtt az egy nap alatt kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma az egészségügyi tárca keddi közlése szerint. A kormány – éppen keddtől – ismét szigorította az óvintézkedéseket. Egy nap alatt 5901 új beteget regisztráltak több mint 112 ezer vírusteszt elvégzésével.

A naponta újonnan regisztrált fertőzöttek száma szeptember elsején még ezer alatt volt, október elsején valamivel több mint 2500. Jelenleg több mint ötezer beteget kezelnek kórházban, intenzív osztályon 514-et. Szeptember utolsó hetében naponta tízzel, október első hetében naponta hússzal, majd harminccal nőtt a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma, amely most hatvaneggyel emelkedett. A halottak napi száma kedden 41 volt, így az elhunytak száma 36 246-ra emelkedett. A halottakat és gyógyultakat számolva a regisztrált betegek száma túllépte a 365 ezret. A kórházi orvosok szakszervezetének közleménye szerint a járványgörbe ilyen arányú emelkedésével a több mint 11 ezer hellyel bíró intenzív osztályok két hónap alatt megtelnek. Az esetek több mint 77 százaléka családon belüli fertőzésre vezethető vissza.

Az egyelőre harminc napig érvényes rendelkezések között szerepel a bárok, presszók, szórakozóhelyek este kilenc órai bezárása a fiatalok utcai tömörüléseinek felszámolására. Az óvintézkedések betartására szólítottak fel a lakásokban is a nem egy fedél alatt élők közötti szájmaszk-viselés szorgalmazásával. Tanácsolt, hogy a lakásokban se tartózkodjon hatnál több, nem együtt élő személy. Ezzel a házibulikat, népesebb családi összejöveteleket, vendégségeket akarják korlátozni. – Nem küldünk rendőrt a magánlakásokba, bízunk mindenki felelősségében, az egészségvédelem közös kötelesség – hangoztatta Giuseppe Conte miniszterelnök. A koronavírus-járvány február vége és május közepe között majdnem kizárólag az ország északi részén terjedt. A járványgörbe most Olaszország-szerte emelkedik: a legtöbb beteget, több mint ezret, egy nap alatt Lombardia tartományban szűrték, a második helyre a déli Campania került, ahol a kórházak már megteltek. Rómában is megteltek a kórházak, és az olasz főváros legnagyobb járványkórházából szállodákba viszik át a lélegeztetőgépet nem igénylő betegeket. Francesco Lo Foche az Umberto I romai klinika immunológus professzora úgy magyarázta a koronavírus gyors terjedését az egészen nyár végéig majdnem teljesen megkímélt dél-olaszországi régiókban, hogy a tavasszal a Covid19-től elsőként sújtott északi tartományokkal ellentétben a déli lakosságban nem alakult ki antitest. Kijelentette, hogy Dél-Olaszországban most élik át a járvány első nagy hullámát, de ott az egészségügy nem fogja bírni a terhelést, ellentétben a gazdagabb északival. Olaszország a coronavirus.app adatai szerint jelenleg a 17. legfertőzöttebb terület azon 189 ország közül, ahol megjelent a koronavírus.