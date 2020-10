Újabb Covid-19 elleni szer klinikai tesztelését függesztették fel

A törökök teljesen átépítenék Varósziát, a sziget egyik legszebb részét. A település zárlatát az ENSZ határozatát felrúgva oldották fel török katonák jelenlétében.

Túlzás lenne azt állítani, hogy az európai hírközlő eszközöket lázba hozta volna az Észak-ciprusi Török Köztársaságban vasárnap lebonyolított elnökválasztás első fordulója, ami érthető, hiszen az „országot” kizárólag Törökország ismeri el. Korábban Banglades és Pakisztán függetlennek tekintette ugyan, de nemzetközi nyomásra 1983-ban visszavonták a nyilatkozatot. Törökország nagy szövetségese Azerbajdzsán, valamint Gambia is tett egy óvatos utalást az elismerésre, ám a kérdés mindkét állam esetében függőben maradt. Az utóbbi években azonban már az anyaországgal sem volt felhőtlen a köztársaság viszonya, Mustafa Akinci elnök többször bírálta Recep Tayyip Erdogan török államfőt mondván, Ankara túlzottan is beleszól országa ügyeibe. Akinci, aki támogatná a két Ciprus egyesítését egy szövetségi állam keretein belül,



múlt pénteken pedig egyenesen azzal vádolta Törökországot, hogy a voksolást is befolyásolni akarja.

Mint mondta, egyesek azzal a „jótanáccsal” keresték meg, jobban teszi, ha visszalép az elnökjelöltségtől, s jutott némi fenyegetés családjának is. Mégsem gondolta meg magát. Ám a drámai bejelentés ellenére az Erdogan által támogatott jobboldali Ersin Tatar miniszterelnök végzett az élen 32,4 százalékkal, a hivatalban lévő baloldali elnök Akinci 29,8 százalékra tett szert. A mérleg nyelve a harmadik helyen végzett Tufan Erhüman egykori kormányfő lesz a második fordulóban, aki 21,7 százalékot kapott. Mivel nagy valószínűség szerint a hivatalban lévő elnököt támogatja majd, így a második körben Akinci az esélyesebb.



Turkish Cypriot Leader Mustafa Akinci in Germany Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / 2019 Anadolu Agency

Tatar – Akincival szemben – a kétállami megoldást támogatja és azon törökök nagy érdekvédőjének tartja magát, akik az utóbbi évtizedben Törökországból érkeztek ide, s telepedtek le. Némi feszültség is kialakult az itt élők és az új lakók között. A kampány finisében az Ankarával igen szoros kapcsolatokra törekvő nacionalista Tatar olyan lépést tett múlt csütörtökön Erdogan hathatós támogatásával, ami nem csak Ciprus görög részén, hanem Athénban is hatalmas felháborodást keltett: megnyitotta a híres üdülőváros, Varószia egy részét, amely a Csernobilhoz közeli kísértetvároshoz, Pripjatyhoz hasonlítható. Pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1984-es határozata szerint minden olyan kísérlet, amely Varószia betelepítésére irányul, nemzetközi jogba ütközik. A világszervezet az utóbbi évtizedekben többször kezdeményezte, hogy Varósziában az ENSZ-nek alárendelt városvezetést hozzanak létre, ezt azonban Törökország következetesen elutasította. Így Ciprus egyik legszebb része az enyészetté vált Miután múlt héten Tatar katonák jelenlétében megnyitotta a helyiek számára a partszakasz egy részét, Nikosz Anasztasziadisz ciprusi elnök figyelmeztetett arra, ez elfogadhatatlan számukra, hiszen megsértette a világszervezet határozatát. Görögország mellett az Európai Unió és az ENSZ is tiltakozott. A lépés Recep Rayyip Erdogan már sokadik nemzetközi provokációja volt.

Erdogant nem érdekli a tiltakozás

A török elnököt természetesen hidegen hagyták a nemzetközi tiltakozások, szerinte semmi kivetnivaló sincs a lépésben, mert a település török részen található. Hangzatos megfogalmazása szerint az Észak-ciprusi Török Köztársaság „átvágja az embargók láncolatát”, ezáltal „gazdagabbá és erősebbé válik”. Állítólag már török ingatlanfejlesztők is megjelentek a településen, ami azt jelzi, hogy Erdogan, az általa támogatott Tatar közvetítésével, teljesen birtokba akarja venni a települést. A Famaguszta szélén, a sziget keleti részén található városrész a török csapatok 1974-es bevonulása óta lezárt katonai területnek minősül. Akkori megszállásakor a görög lakosság csapot-papot otthagyva menekült a délebbi területekre. Voltak, akik a lábosban melegedő ételt is a rezsón hagyták. Varósziát 1956-ban görög bevándorlók hívták életre, 1973-ban 32 ezren éltek itt. A hatvanas években igazi turistaparadcsomnak számított, hatalmas szállodákat emeltek a népszerű homokos tengerpart közelében, különleges adottságainak köszönhetően Ciprus Saint-Tropezének is nevezték. A turisták körében a helyi bevásárlónegyedek is kivételes népszerűségnek örvendtek. Egy sor világsztár fordult meg itt, köztük Richard Burton, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot. Vaszia Markidisz, akinek édesanyja nőtt fel a településen, a BBC-nek elmondta, aki akár egyszer is itt járt, az máig a legkellemesebb nosztalgikus emlékei között idézi fel az ott eltöltött időt. Évente 700 ezren látogattak el ide. Varószia ugyan valóban csodálatos település, Erdogan elnök azonban ismét bizonyította: számára semmi sem szent, a nemzetközi megállapodások sem.