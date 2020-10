Égő házból mentettek ki egy idős asszonyt Hajdúsámsonon, mégis tragédia történt

A három 16 éves fiú és az őket kísérő nő ok nélkül kötözködött, majd verekedett, azzal is bajuk volt, aki rájuk sem nézett.

Rémálommá tette az utazást az a kispesti társaság, ami még október 5-én éjjel szállt fel a 42-es villamosra. A feltételezett elkövetők – a 16 éves hármasikrek és a velük tartó 24 éves G. Mónika – az élő fába is belekötöttek, szidták és lökdösték az utasokat. Az egyik fiú le is ütött egy fiatal férfit, aki könnyebben sérült a támadás során, egy nő füléből pedig a fülhallgatót tépték ki, majd őt is inzultálták. A balhés társaság a villamosvezetővel is összeszólalkozott, majd leszálltak a villamosról és különböző irányokba indultak tovább.

A kiérkező rendőrök ennek ellenére rövid időn elfogták a Kós Károly tér környékén G. Mónikát és a hármas ikrekből két fiút, majd előállították őket a kerületi rendőrkapitányságra.