Nem sért uniós jogot a reklámadó

A 32 éves Felipe Neto komikus, vállalkozó, egyúttal Bolsonaro legádázabb bírálója.

Jair Bolsonaro járvánnyal kapcsolatos válságkezelését a katasztrofális jelző jellemezné a leghitelesebben. A tartományi vezetőkkel összekülönbözött, mert azok jobban védték az emberek egészségét, a hivatalos adatok szerint több mint 5,1 millióan fertőződtek meg, és 150 ezren vesztették életüket, így e tekintetben második az ország az Egyesült Államok mögött. A brazil elnököt mégis jobban kedvelik, mint valaha. A megkérdezettek 40 százaléka elégedett munkájával, miközben decemberben még csak 29 százalék. Az ultrajobboldali elnök - a korábbi baloldali elnökök intézkedését felélesztve - segélyt folyósít a rászorulóknak. Így Bolsonaro, elsősorban a szegényebbek körében, valóságos hőssé vált. A lakosság 51 százaléka részesül abból a segélyből, amelyet még Luiz Inácio Lula da Silva egykori baloldali elnök hozott létre.



A járvány Brazília gazdaságát is súlyosan érintette, a hiány 18,6 milliárd euróval emelkedett, már eléri a 137 milliárd eurót, a nemzeti valuta, a real értéke zuhan, a munkanélküliek száma 13 millióra nőtt, így a kormányzat már nem sokáig engedheti meg magának a bőkezű adakozást. Bár a segélyezést jövőre is folytatni kívánja, de már módosított formában. Kérdés, honnan lesz a kormánynak új bevétele, mivel Bolsonaro elutasítja a leggazdagabbak megadóztatását. Az ellenzék meggyengült a járvány alatt, akad azonban egyvalaki, akitől láthatóan kifejezetten tart a brazil elnök. A 32 éves Felipe Netóról van szó, aki komikus, vállalkozó, egyúttal Bolsonaro legádázabb bírálója. „Ha a bohóc komolyan beszél, a cirkusz már valószínűleg lángokban áll” – fogalmazott még júniusban a New York Times olvasóinak eljuttatott hatperces videofelvételén, jól jellemezve a hazájában dúló állapotokat. A patinás lapban magyarázta el, szerinte miért Bolsonaro és nem Donald Tump a világ legrosszabb elnöke. Arra kérte az amerikaiakat, ha segíteni kívánnak hazájának, novemberben váltsák le Trumpot, Bolsonaro példaképét.

Nem lebecsülendő, amit Neto mond. Nem politikus ugyan, de 39,6 millió Youtube, 25 millió Twitter és Instagram követőjével jobban odafigyelnek rá, mint bármely pártvezetőre. Mint a Neue Zürcher Zeitung írja, a Quaest kutatóintézet tanulmánya szerint a közösségi oldalakon Bolsonaro után ő rendelkezik a legnagyobb befolyással politikai témákban. A Time magazin pedig szeptemberben a világ száz legbefolyásosabb embere közé választotta. A sors iróniája, hogy a listán a másik brazil épp az elnök. A patinás magazin szerint „Ha Neto beszél, több millióan figyelnek rá”. Rendszeresen mutat rá: veszélybe került a brazil demokrácia. Korábban nem foglalkozott politikával. Amikor tíz éve létrehozta Youtube-csatornáját, csak a fiatalokhoz szólt és a sztárokon élcelődött. Kommentárjaiból hiányzott a politikai korrektség, sokszor mondandója nem tűrte a nyomdafestéket. Filmjeit azonban egyre jobban kedvelték. Mind több reklámszerződést kötöttek vele és egy sor tévéműsorban lépett fel. Nézőit egyre jobban beavatta élete rejtelmeibe, például a Minecraft videojáték megszállottja, a nézők is figyelhetik, amint rajongása tárgyának hódol. Később változott a hangneme, elismerte korábbi hibáit, elsősorban a Twitteren politizál, ahol az idősebbeket szólítja meg. Kezdettől fogva kritikusan szemlélte Bolsonaro működését. Nagy feltűnést keltett amikor felvásárolt 14 ezer könyvet, mivel a konzervatív riói városvezető be akarta tiltani a művet, mert egymást csókolgató férfit ábrázoltak benne. Neto a könyveket azzal a szöveggel osztogatta szét: „Ez a könyv nem felel meg az elmaradott, elfogult embereknek”. Neto egyre jobban megtalálja politikai hangját, fasizmussal vádolja Bolsonaro rezsimjét. Egykor senki sem hitte volna, hogy a brazil elnök legveszélyesebb ellenfele lesz.