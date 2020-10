Müller Cecília: senki se állítson fel otthon öndiagnózist!

Az országos tisztifőorvos óva int az interneten vásárolható tesztektől.

Az elmúlt 24 órában, a koronavírusban elhunytak betegségét megvizsgálva megállapítható, hogy évek óta tartó betegségekkel küzdöttek - mondta el az operatív törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília. Ismertetése szerint 66 és 89 között volt az elhunytak életkora, de egy hatvan éves asszony is közéjük tartozik. Kétharmaduk valamilyen szív-és érrendszeri betegséggel küzdött, két betegnek daganata volt, de az anyagcsere-betegségek - különösen a cukorbetegség - is jellemzőek. Az országos tisztifőrovos arról is beszélt, egyre nehezebb definiálni, mit is jelent pontosan a gyógyultság. A laboratóriumi vizsgálatokon túl az illető klinikai állapota elsősorban a döntő. Ugyanakkor tapasztalat, hogy akik általános jó állapotban távoznak az intézményekből, azok még hetekig pozitív tesztet produkálhatnak.



Ha a klinikus vagy intézményi orvos gyógyultnak nyilvánítja őket, akkor nyugodtan mehetnek közösségbe is a pozitív teszt ellenére, mivel az nem azonos a fertőzőképességgel. Ez két külön fogalom.

Müller Cecília ismét nyomatékosította, hogy akik magas kockázatú betegséggel rendelkeznek, mindenképpen adassák be maguknak az ingyenesen elérhető influenza elleni védőoltást. Telefonon érdemes bejelentkezni, mert a háziorvos tudnak olyan időpontot is adni, amikor nem érintkeznek a többi beteggel. Ezek jellemzően reggel vannak. Az elmúlt években alacsony volt a vakcina iránti kereslet, emiatt reményét fejezte ki, hogy ez idén magasabb lesz. Egy, a napokban a koronavírus elleni hatékonyságáról ismertté vált orrspray kapcsán pedig azt mondta, azt csak laboratóriumi, és nem klinikai körülmények között tesztelték.



Nem bizonyított a hatékonysága, ezért mindenkit arra kér, használatától tartózkodjon. Még akár ártani is lehet, mivel ha kiszárad az orr-nyálkahártya, akkor kedvező környezet alakul ki a kórokozók megtelepedéséhez.

Magyarországról Romániába járványügyi korlátozás jelentő karantén nélkül lehet beutazni egy friss döntés értelmében - erről már az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője beszélt. Kiss Róbert elmondta, a maszkhordási szabályok betartása érdekében több rendőri intézkedés is történt az elmúlt 24 órában. Ezek többsége figyelmeztetéssel zárult, de ismét kaptak páran helyszíni bírságot, és többek ellen szabálysértési feljelentést tettek. Kérdésre válaszolva Müller Cecília mindenkit eltanácsolt attól, hogy az interneten vásároljon gyorstesztet. Szerinte ezek egyéni felhasználásra nem alkalmasak és nem is engedélyezettek. Bizonyos keretek között egész jó az érzékenységük, de kiértékelésükhöz megfelelően képzett személyzet szükséges.