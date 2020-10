Pozitív lett egy soproni kosaras koronavírus-tesztje

Bámulatosan emelkedik a magyar középpályás nimbusza.

Az olasz Tuttosport minden évben szavazást indít, amelyen az Európába futballozó 23 év alatti játékosok indulnak. Ennek utolsó körébe, vagyis a döntőbe is bekerült az osztrák Salzburg magyar középpályása, Szoboszlai Dominik. Ez már önmagában is hatalmas eredmények számít. de még arra is van esélye, hogy neki ítéljék oda a legjobb fiatal játékosnak járó díjat - számol be a goal.com. Ezzel olyan illusztris társaságba került a magyar válogatott, mint

Phil Foden, a Manchester City

Ansu Fati, a Barcelona támadója

vagy éppen Vinícius Junior, aki a Real Madrid szolgálatában áll.

A díjat korábban már elnyerte Lionel Messi is, valamint a franciák világbajnok csatára Kylian Mbappé is. Szoboszlai szeptember elején, a törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen lőtt egy káprázatos gólt. Utóbbi is mutatja, miért került be Európa legjobbjai közé.