Életveszélyes sérültje is van a miskolci buszbalesetnek

Orvosokat is alkalmaztak az egészségügyi termékbemutatókat szervező vállalkozók, akikre csalás miatt letöltendő börtönbüntetés várhat.



Több mint 130, javarészt időskorú embert károsított meg egy két férfi által szervezett egészségügyi „csodatermékeket” értékesítő hálózat, amelyet kiterjed nyomozással göngyölítettek fel a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói – derült ki az ügyészségi portálon olvasható közleményből. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség csalás és más bűncselekmények miatt vádat emelt a főszervezők és társaik ellen, de a nyugdíjasok átverésére szakosodott cég alkalmazottai és több orvos ellen még jelenleg is tart a nyomozás. A vádirat szerint egy 37 és egy 36 éves férfi 2015-ben elhatározták, hogy céget alapítanak, hogy csalárd úton jussanak rendszeresen haszonhoz. Azt tervezték, hogy egészségügyi felmérésnek álcázott termékbemutatókon javarészt időskorú embereket megtévesztenek, és részükre silány minőségű termékeket értékesítenek a valós értéket jóval meghaladó áron.

Matrac, paplan és lágylézer aranyáron

– A csalássorozathoz strómanokat bíztak meg és alkalmazottakat vettek fel. Az alkalmazottak a sértetteket telefonon kutatták fel, és szív- és érrendszeri vizsgálatra hívták meg Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Kecskeméten, Pápán. A vizsgálatokat, az illúzió megerősítése érdekében fehérköpenyes dolgozók végezték el, egyes esetekben orvosok is közreműködtek – összegezte a vádhatóság. Kiértek arra a félelmetesnek tűnő módszerre is, amit a csalók alkalmaztak: a sértetteket „pszichés nyomás” alá is helyezték azzal, hogy amíg a fiktív vizsgálatok eleve negatívnak szánt „eredményére” vártak, addig bemutatták nekik az akár több százezer forintba is kerülő „csodatermékeket”. Ezekről azt állították, hogy az egészségügyi panaszokat meg tudják szüntetni. A sértettektől az alkalmazottak a termékekért (matrac, paplan, lágylézer készülék) 60 ezertől 900 ezer forint közötti összegeket kértek és többnyire kaptak is. Az ügyészség a két főszervező és a termékek értékesítőjére csalás, közokirat-hamisítás miatt letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, a strómanokra pénzbüntetést kért. Az ügyet első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalja majd.