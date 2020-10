Leszavazott nagycsapatok: nem valósult meg a legerősebb fociklubok reformterve Angliában

Ugyanakkor a harmad- és negyedosztályú csapatok támogatása nem került le a napirendről.

A hagyományokat tisztelő és azokhoz ragaszkodó Angliában forradalmi tervekkel állt elő a Liverpool és a Manchester United labdarúgócsapata. A két klub azt javasolta többek között, hogy az élvonalban szereplők létszámát csökkentsék 20-ról 18-ra, ezen kívül szüntessék meg a Ligakupát és a Szuperkupáért (Community Shield) se rendezzenek mérkőzést. Az elképzelést támogatta a többi nagycsapat – Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham – is. A hat élklubot a szigetországban Big Sixnek nevezik. Javaslatukat azzal indokolták, hogy a változtatással csökkenne a meccsek száma, ami nagyon fontos a játékosok egészségének védelme érdekében. A szigetországi futball többi szereplőjének támogatását azzal próbálták elérni, hogy a Premier League szezononkénti egymilliárd fontos bevételéből a közvetítési jogok értékesítéséből 250 millió fontot felajánlottak az alacsonyabb osztályban szereplő csapatok támogatására. A Daily Telegraph cikke szerint más mozgatórugója volt a Big Six javaslatcsomagjának: a szezononkénti kevesebb mérkőzésnek köszönhetően hosszabb lett volna a bajnoki szünet, amit a legerősebb együttesek arra akartak használni, hogy több hírverő találkozón lépjenek pályára Ázsiában, Amerikában vagy Ausztráliában, és ezeken a földrészeken növeljék ismertségüket, aminek köszönhetően további euró tízmilliókhoz juthatnak a termékeik itteni értékesítésével. A lap úgy tudja, az élklubok azt is szerették volna elérni, hogy ne mindenki azonos számú és súlyú szavazattal rendelkezzen. A jelenlegi rendszerben a húsz Premier League-csapatnak ugyanolyan értékű voksa van, bármilyen témában tizennégy igen szavazatra van szükség a megvalósításhoz. A Big Six azt szerette volna elérni, hogy kiemelkedően fontos kérdésekben (pl: a bajnoki rendszer átalakítása) legyen elég a hat nagy csapat egyetértése a végrehajtáshoz. Ezt azzal indokolták, hogy nekik köszönhetően jutnak ilyen magas bevételekhez a közvetítési jogok értékesítéséből a legmagasabb osztályban szereplő csapatok, azaz a Big Six nélkül a többi klub is kisebb összegből tudna működni. Azt is szerették volna elérni a legerősebb csapatok, hogy a jövőben az ő képviselőik tárgyalhassanak a televíziós társaságokkal a jogok értékesítéséről és több beleszólást akartak a tévés pénzek elosztásába is. A téma fontosságát mutatja, hogy Boris Johnson miniszterelnök is állást foglalt ebben a kérdésben.

„A nagy klubok a hátsó kijáraton keresztül próbálták keresztül vinni elképzeléseiket, ami nagyon sokat árt a sportág hitelességének – üzente a politikus a szóvivőjén keresztül. – Az nem kérdés, hogy az alsóbb osztályú csapatoknak segítségre van szükségük, hiszen ezek a klubok a jegyek eladásából tartották fenn magukat, ezek a bevételek viszont a zárt kapus mérkőzések miatt kiesnek. Ezt a helyzetet viszont nem szabad a saját bevételek növelésére felhasználni.” A harmad- és negyedosztályú csapatok támogatása nem került le a napirendről, a kormány összesen 50 millió eurós segélycsomagot kíván nyújtani az érintett kluboknak, ezen kívül felmerült az a lehetőség is, hogy kamatmentes hitelt kaphatnak az anyagi gondokkal küzdő egyesületek.