Így még soha nem láttuk Puskás legemlékezetesebb gólját!

A pandémia miatt végveszélybe került néhány alsóbb osztályú csapat, melyektől időnként csiszolatlan gyémántokat vásárolnak a Premier League-klubjai. Szóval a vészhelyzet jelentette felelősség közös.

A koronavírus-járvány miatti leállások számos gazdasági szektorra, többek között az élsportra is súlyos csapást mért, ahol az állam nem avatkozott be, ott akár végzeteset is. Az e-sport hatalmasat profitált belőle hiszen a home office magával hozta az otthon töltött idő duplázódását, s a megnövekedett szabadidő órási hasznot termelt, s termel most, a lazítást követően is a játékok gyártói számára. A nemzetközi labdarúgó hírekbe a pandémia kitörése után pár héttel bekerült a szlovák MSK Zilina, vagyis a zsolnai labdarúgócsapat megszűnése. A klub rögtön márciusban csődöt jelentett, s ennek legfőbb oka az volt, hogy a csapatot birtokló gazdasági társaság legfontosabb bevételi tétele a játékoseladás volt. Mivel a bajnokságot is szüneteltették, nemhogy meccsnapi bevételre vagy a merchandisingból származó eurókra nem számíthatott a klub, de a játékosok értékesítésére sem maradt esély, így a cég vezetői lekapcsolták a kandelábereket, s becsukták a kapt maguk után. A radikális lépés egyedinek tűnik a piacon, ám a közeljövő több hasonló csődöt ígér. A Leyton Orient az angol negyedosztályban, vagyis a League Two-ban szerepel, elnökét Nigel Travis-nek hívják.