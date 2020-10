Kutatók szerint a krónikus betegségek és a koronavírus együttes hulláma sújtja a világot

Nehezen viselte, hogy fertőzöttként nem hagyhatja el az intézményt.

Egyre több a fertőzött Romániában. Mint a Népszava is beszámolt róla , két héten belül megduplázódott, az utóbbi héten pedig megközelítette a 20 ezret az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Nem meglepő, ha emiatt az ellátásban is egyre nagyobb a feszültség. Még ennek ellenére is meghökkentő esetről számolt be a Főtér : egy volt polgármester akkora balhét csapott, amikor megtudta, állapota miatt nem engedik ki, hogy az ápolók azt hitték, megőrült.